Пиар-директор Началовой: «Пережить самый страшный период Вере Алдониной помогли близкие»

Анна Исаева согласилась рассказать читателям Teleprogramma.pro о том, как сейчас живет семья певицы. А также о трехсерийном фильме, который скоро покажет Первый канал.

Певицы Юлии Началовой нет на этом свете уже почти целый год. Родные, близкие, а также многочисленные поклонники ее творчества, часто вспоминают светлую и талантливую девушку, и 31 января у них появится новый повод порадоваться.

В этот день Юлии исполнилось бы 39 лет, и в этот день Дмитрий Маликов на своем Юбилейном концерте в Crocus City Hall исполнит песню «Не отпускай меня» — одну из двух последних песен в творчестве Началовой.

Юлия и Дмитрий хотели спеть эту песню дуэтом, но, к сожалению, записать дуэт в студии они не успели. У семьи сохранилась лишь запись в телефоне, где Юлия просто напевает «Не отпускай меня» а капелла.

«Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!» — строчки, которые теперь обрели иной, новый, грустный смысл», — считает пиар-директор и подруга Началовой Анна Исаева.

Портал Teleprogramma.pro связался с Анной в преддверии дня рождения Юлии Началовой и попросил рассказать нашим читателям о том, как сейчас живет семья Юлии и, самое главное, ее дочь Вера Алдонина.

Дочь Началовой идет по стопам мамы

Вера была очень близка со своей мамой, и после смерти Юлии многие опасались, как дочка в свои 12 лет сможет пережить эту трагедию. Многие даже советовали семье обратиться за помощью к специалистам, к психологам.

Анна Исаева спешит успокоить всех неравнодушных: они обошлись и без психологов. У девочки прекрасная семья, именно она помогла ей справиться с этой потерей.

«У Веры есть две бабушки, которые ей очень помогали, есть замечательный дедушка. Это ее самые близкие и родные люди. У нее есть отец, и в этот острый период Евгений уделял ей особое внимание. Есть домработница Таня, она воспитывала девочку с малых лет и тоже была рядом. Веру не оставляли одну. Мы, Юлины друзья, к сожалению, общаемся с девочкой не часто. Но, когда видим ее, всегда стараемся окружить заботой».

Анна рассказала нам, что дочка Юлии, как и раньше, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы занимаются ее воспитанием, ее школьными делами, ее кружками.

Мы уже писали, что девочка занимается музыкой и поет. Она даже выступала вместе со своей мамой на сцене. Сейчас, при поддержке родных, она продолжает усердно заниматься игрой на фортепиано и вокалом. Есть у нее и другие увлечения, например, поэзия.

«Вера преуспевает и в учебе, и в творчестве. Недавно она стала победителем нескольких олимпиад по разным школьным предметам. Осенью вошла в число победителей стихотворного конкурса «ПоюМоюМоскву», посвященного российской столице. Сам Швыдкой (экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой — прим. ред.) вручал ребятам награды. Она участвует в вокальных и музыкальных конкурсах, в том числе международных. Летом, например, Вера выступала в Хорватии, исполняла песню Уитни Хьюстон. Когда три дня назад я заходила к ним домой, она занималась с дедом вокалом. Они готовятся к выступлению 9 мая — разучивают песню, которую пела Юля. Какую – не скажу, это должно быть сюрпризом. Но она известная, все поклонники ее знают».

В своей школе Вера Алдонина играет в мюзиклах. Ей доверяют главные роли, потому что она, бесспорно, очень серьезно к ним готовится — старательно учит все партии на английском языке, сама придумывает наряды к выступлениям, аксессуары.

«В этом смысле она очень ответственный человек. К мюзиклу «Анастасия», который они ставили на Новый год, Вера даже сценарий писала – помогала взрослым. Вера вырастет и займет достойное положение в обществе, я в это верю. Она очень серьезно относится к этим детским, казалось бы, вопросам. Я не удивлюсь, если она станет, например, не певицей, а режиссером или драматической актрисой».

Первый канал покажет трехсерийный фильм о Юлии

Кстати, о кино. Начиная с марта, мы не раз слышали о том, что кто-то собирается снимать о Юлии Началовой фильмы и сериалы, устраивать концерты в память о ней. Анна сообщила, что на сегодняшний день единственное, что было снято — это мини-сериал Первого канала. Он создавался с согласия семьи Началовых и при их непосредственном участии.

«В скором времени вы увидите в эфире Первого канала фильм о Юлии. В течение трех вечеров вам покажут три серии «докудрамы» (документальной драмы – прим. ред.), соединившей себе элементы документального и игрового кино. Это будет фильм о жизни Юли, основанный на воспоминаниях и ее интервью, и на тех интервью, которые дали мы. Всё, что там будет постановочное, то, что будут отыгрывать актеры, основано на реальных событиях, основано на наших воспоминаниях. Актеры сыграют Юлю, Женю, родителей, Фролова. Я стала единственным человеком, сыгравшим камео, то есть саму себя. Долго упиралась, отказывалась и говорила, что я не актриса. Но так было задумано сценаристами и режиссерами Первого канала».

Надо сказать, что в фильме есть доля художественного вымысла. Это связано с тем, что невозможно поступательно показать каждый этап ее жизни, надо было где-то связывать части повествования и для этого включать в сценарий моменты, которых не было.

«Мне было нелегко это принять, и маме Юлии тоже. Я всё время повторяла фразу, которую и сейчас повторю: «Ребята, для вас это игра, а для меня это жизнь». И мне в этой ситуации хотелось меньше какой-то наигранности и художественных домыслов. Фильм мы уже видели. В целом, ближайшие люди – папа, мама, Вера, я, Лариса Александровна Долина — мы остались довольны».

Когда именно сериал о Юлии Началовой может появиться в эфире Первого канала, семье пока не сказали. Если его не выпустят по случаю дня рождения певицы, то логично предположить, что выход приурочат к годовщине ее смерти — 16 марта.

Загорский ничего не добился

При этом Анна Исаева опровергла слухи о том, что Виктор Началов каким-либо образом содействует продюсеру Андрею Загорскому в съемках его фильма «Буду рядом». Загорский сразу после ухода Юлии из жизни объявил о намерении снять о ней кино. Он обещал, что роли в нем сыграют приемная дочь Евгения Осина и знаменитая Валентина Талызина.

Продюсер утверждал, что в сентябре отец Юлии вступит в наследство и станет обладателем прав на всё творчество, все песни своей дочери. Якобы после этого Виктор даст продюсеру разрешение на использование в фильме нужных ему композиций.

«Семья вообще не занимается никакими специальными акциями. Всё, что происходит, оно происходит по необходимости. Если бы папа хотел делать какие-то спецакции, он бы давно уже пошел на все программы, куда его зовут. Его постоянно приглашают делать большие телевизионные и печатные интервью. Он отказывается, он говорит: «Для меня это боль, я не хочу ее выносить на люди». Всё, что он мог, он выразил, например, в книге, которую мы сейчас выпускаем с издательством «АСТ». Книга вот-вот выйдет. Книга не биографическая. Ее писала тетя Юлии вместе с папой. Эту книгу можно назвать реквиемом памяти Юлии, она очень эмоциональная, очень сложная для восприятия. Это впечатления о том, какой для них была Юля – дочкой, племянницей и так далее. Это вырвалось из самого сердца, об этом хотелось написать, об этом нельзя было молчать. Сериал на Первом канале – это тоже своего рода крик души. Организовывать концерты, снимать художественные фильмы, ходить по передачам и два часа рассказывать о своих переживаниях пока никто не готов. В книге и в сериале все близкие Юли выразили свои чувства как только могли, а на большее пока никто не способен – слишком свежа рана».

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