PR-директор Юлии Началовой опровергла информацию о переезде дочери певицы к Евгению Алдонину

Гневным постом разразилась на своей странице в социальной сети Instagram Анна Исаева, работавшая до смерти певицы Юлии Началовой ее PR-директором. Причиной тому послужили сообщения, появившиеся несколько дней назад в прессе о том, что 12-летняя дочь звезды Вера стала жить со своим отцом Евгением Алдониным.

В своей публикации Анна Исаева возмущенно пишет, что всего этого нет, а новость о переезде – вырванные из контекста, перефразированные слова спортсмена. Как отмечает директор, Таисия Началова, мама певицы, очень нервничает с тех пор м задается вопросом, когда это все кончится.

«Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом. Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки», — заявляет Исаева.

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PR-директор отмечает, что брать комментарии на эту тему у, так называемых, друзей скончавшейся звезды, непрофессионально. И о том, кто в действительности был другом Юлии Началовой, следовало бы спросить у семьи певицы.