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Биографический фильм: Талызина сыграет роль мамы Началовой

Продюсер картины Андрей Загорский сообщил, что сцены с актрисой будут снимать в июле.

Биографический фильм: Талызина сыграет роль мамы Началовой
Юлия Началова. Фото: globallookpress

Продюсер биографического фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский нашел актрису, которая сыграет маму покойной певицы. Создатель фильма хотел, чтобы роль исполнила Валентина Талызина. Продюсер был счастлив, когда артистка с энтузиазмом отнеслась к предложению.

Валентина Талызина. Фото
Валентина Талызина сыграет маму Юлии Началовой. Фото: globallookpress

По мнению Загорского, никто не сможет справиться с этой ролью лучше Талызиной. Продюсер сообщил, что сцены с матерью Началовой будут писаться непосредственно под актрису. Съемки с именитой артисткой начнутся в июле, поскольку сейчас она занимается другими проектами.

«Что самое интересное, у Валентины Илларионовны есть свое видение сцен. Понятно, что никто не чувствует своего ребенка, как мать. И я думаю, что она пропустит все через себя», — рассказал Андрей Загорский порталу Nation News.

Исполнительницу главной роли создатель фильма пока не раскрывает. Напомним, ранее продюсер сообщил, что биографический фильм о Юлии Началовой он планирует снимать до осени этого года. В ближайшее время должен выйти трейлер с отснятым материалом.

Биографический фильм покажет три жизненных периода Юлии Началовой: выигрыш в юношеском вокальном конкурсе, зенит славы и трагичная кончина. Маленькую Началову сыграет Настя Годунова. Загорский пообещал, что кинолента оставит в стороне грязные слухи о певице. Большая часть прибыли от сборов фильма пойдет семье покойной певицы.

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Биографический фильм: Талызина сыграет роль мамы Началовой
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