Маликов в день рождения Началовой исполнит их совместную песню

Певец Дмитрий Маликов заявил, что 31 января, когда он даст концерт в честь своего пятидесятилетия, со сцены прозвучит композиция, которую они начинали записывать вместе с Юлией Началовой. Напомним, что исполнительница ушла из жизни в марте прошлого года. 31 января 2020 года ей исполнилось бы 39 лет.

Дмитрий Маликов рассказал, что впервые мысль записать совместную композицию пришла в голову Началовой осенью 2018 года. Она приехала в гости к композитору и сказала, что хочет записать дуэт. Он отнесся к этому положительно. При этом на тот момент песни не было.

«Поэтому сказал ей: «Давай сначала найдем песню. Найдем хорошую, запишем». Она пропала месяца на полтора. Потом появилась и говорит: «Нашла песню». Мне она показалась симпатичной на уровне мелодии (это была «рыба», сыгранная на фортепиано). Юля успела записать (на смартфон) только голос. Потом снова пропала», — заявил Дмитрий Маликов.

Как сказал исполнитель, позже у Началовой начались проблемы со здоровьем. Несколько месяцев назад родители певицы связались с ним и напомнили, что имеется запись голоса. Они спросили, есть ли возможность спеть композицию, как того желала их дочь. По словам Маликова, 31 января будет премьера песни. Он хочет посвятить ее всем коллегам-музыкантам, которые раньше времени ушли из жизни, сообщает «АиФ».