Свадьба, поцелуй с Митрофановым: редкие фото Ольги Бузовой, которые вы могли не видеть

В понедельник, 20 января, телеведущая и певица Ольга Бузова отмечает день рождения. Ей исполняется 34 года!

По случаю праздника мы решили найти в нашем фотобанке фотографии звезды, которые, возможно, вас удивят или просто поднимут настроение.

Кстати, Бузова играет в театрах уже давно. Например, в 2010 году она принимала участие в спектакле «Медовый месяц» в Школе современной пьесы.

Ха-ха! Узнаете? Это бывший участник «Дома-2» Роман Третьяков. Десять лет назад он строил любовь на проекте с Ольгой Бузовой. Потом влюбленные расстались, но друзьями не остались. Сейчас Роман ведет мероприятия и выступает как стендап-комик. Про «Дом-2» и Ольгу Бузова он вспоминает в негативном ключе.

А это фото было сделано за год до свадьбы с футболистом Дмитрием Тарасовым. Влюбленные на снимке явно чем-то удивлены. Говорили, что спортсмен какое-то время скрывал роман с телеведущей, так как был женат на девушке Оксане.

На этом фото Ольга в редакции «Комсомольской правды». Мы ее угощали вкусными печенками.

Мало кто знает, но Ольга Бузова встречалась с депутатом Алексеем Митрофановым, который почти на четверть века был ее старше. Официально парой они себя не называли, но на мероприятиях их постоянно видели вместе.

Помните, как Бузова участвовала в шоу «Танцы со звездами»? Ее партнером тогда был танцор Андрей Карпов. Это было в 2012 году.

В 2012 году Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Свадьбу устроили на шикарном лайнере, где были родственники, футболисты и друзья с проекта «Дом-2». За отношениями влюбленных наблюдала вся страна.

Для Ольги это был первый брак. Тарасов же на тот момент развелся с первой супругой, у него подрастала дочь Ангелина, которой сейчас 10 лет.

Проплывая по Москва-реке, гости заметили самый романтичный сюрприз: на Новоспасском мосту появилась надпись из красных воздушных шаров: «Оля, я тебя люблю».

Многим известна история, когда Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала из-за майки с портретом Владимира Путина. Инцидент произошел после матча Лиги Европы, в котором «Локомотив» проиграл турецкому «Фенербахче».

Муж Бузовой снял игровую футболку, под которой оказалась майка с портретом российского президента. Судьи сочли поступок неуместным, и Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро!

В итоге Ольга, в поддержку мужа, надела майку с портретом супруга и вышла в свет. Снимок знаменитая телеведущая опубликовала в своем Instagram, отметив, что они с супругом «поддерживают друг друга во всем».

А этот снимок был сделан в конце октября 2016 года. Тогда еще никто не знал, что Бузова и Тарасов уже вместе не живут. В декабре, напомним, они официально развелись.

Ну, а потом Бузова запела! Предлагаем оценить некоторые сценические образы телеведущей.

К Ольге Бузовой можно относиться по-разному. Но учитывать надо одно: она — человек и имеет право на счастье. Мы желаем телеведущей обрести в этом году свою любовь и стать по-настоящему счастливой!