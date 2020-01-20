Звездные истории

Свадьба, поцелуй с Митрофановым: редкие фото Ольги Бузовой, которые вы могли не видеть

В понедельник, 20 января, телеведущая и певица Ольга Бузова отмечает день рождения. Ей исполняется 34 года!

Свадьба, поцелуй с Митрофановым: редкие фото Ольги Бузовой, которые вы могли не видеть
Ольга Бузова. Фото: КП/Фролов Михаил

По случаю праздника мы решили найти в нашем фотобанке фотографии звезды, которые, возможно, вас удивят или просто поднимут настроение.

Ольга Бузова. Фото
Бузова приняла участие в Неделе моды в Москве, 2010 год

Кстати, Бузова играет в театрах уже давно. Например, в 2010 году она принимала участие в спектакле «Медовый месяц» в Школе современной пьесы.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова играет в спектакле. Фото: КП/Валеев Леонид

Ха-ха! Узнаете? Это бывший участник «Дома-2» Роман Третьяков. Десять лет назад он строил любовь на проекте с Ольгой Бузовой. Потом влюбленные расстались, но друзьями не остались. Сейчас Роман ведет мероприятия и выступает как стендап-комик. Про «Дом-2» и Ольгу Бузова он вспоминает в негативном ключе.

Роман Третьяков и Ольга Бузова. Фото
Роман Третьяков и Ольга Бузова. Фото: КП/Кара Андрей

А это фото было сделано за год до свадьбы с футболистом Дмитрием Тарасовым. Влюбленные на снимке явно чем-то удивлены. Говорили, что спортсмен какое-то время скрывал роман с телеведущей, так как был женат на девушке Оксане.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото
19 июля 2011 года. Фото: КП/Гусева Евгения

На этом фото Ольга в редакции «Комсомольской правды». Мы ее угощали вкусными печенками.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото: КП/Гусева Евгения

Мало кто знает, но Ольга Бузова встречалась с депутатом Алексеем Митрофановым, который почти на четверть века был ее старше. Официально парой они себя не называли, но на мероприятиях их постоянно видели вместе.

Ольга Бузова и Алексей Митрофанов. Фото
Ольга Бузова и Алексей Митрофанов. Фото: КП/Гусева Евгения

Помните, как Бузова участвовала в шоу «Танцы со звездами»? Ее партнером тогда был танцор Андрей Карпов. Это было в 2012 году.

7-ой сезон телепроекта «Танцы со звездами» на канале «Россия». Фото
7-ой сезон телепроекта «Танцы со звездами» на канале «Россия». Фото: КП/Фролов Михаил

В 2012 году Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Свадьбу устроили на шикарном лайнере, где были родственники, футболисты и друзья с проекта «Дом-2». За отношениями влюбленных наблюдала вся страна.

Для Ольги это был первый брак. Тарасов же на тот момент развелся с первой супругой, у него подрастала дочь Ангелина, которой сейчас 10 лет.

Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Фото
Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Фото: КП/Киселев Дмитрий

Проплывая по Москва-реке, гости заметили самый романтичный сюрприз: на Новоспасском мосту появилась надпись из красных воздушных шаров: «Оля, я тебя люблю».

Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Фото
Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Фото: КП/Киселев Дмитрий
Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Фото
Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Фото: КП/Киселев Дмитрий

Многим известна история, когда Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала из-за майки с портретом Владимира Путина. Инцидент произошел после матча Лиги Европы, в котором «Локомотив» проиграл турецкому «Фенербахче».

Муж Бузовой снял игровую футболку, под которой оказалась майка с портретом российского президента. Судьи сочли поступок неуместным, и Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро!

В итоге Ольга, в поддержку мужа, надела майку с портретом супруга и вышла в свет. Снимок знаменитая телеведущая опубликовала в своем Instagram, отметив, что они с супругом «поддерживают друг друга во всем».

телеведущая Бузова Ольга футболка с фотографией мужа Тарасова Дмитрия. Фото
Телеведущая Бузова Ольга футболка с фотографией мужа Тарасова Дмитрия. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

А этот снимок был сделан в конце октября 2016 года. Тогда еще никто не знал, что Бузова и Тарасов уже вместе не живут. В декабре, напомним, они официально развелись.

Телеведущая Ольга Бузова. Фото
Телеведущая Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ну, а потом Бузова запела! Предлагаем оценить некоторые сценические образы телеведущей.

Ольга Бузова на концерте Big Love Show 2017. Фото
Ольга Бузова на концерте Big Love Show 2017. Фото: КП/Гусева Евгения
Телеведущая Ольга Бузова на съемках клипа « Будет жарко!». Фото
Телеведущая Ольга Бузова на съемках клипа « Будет жарко!». Фото: КП/Гусева Евгения
Ольга Бузова перед началом церемонии вручения XV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017. Фото
Ольга Бузова перед началом церемонии вручения XV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2017. Фото: КП/ Гусева Евгения
Телеведущая Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Фото
Телеведущая Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Фото: КП/Фролов Михаил
Ольга Бузова и Филипп Киркоров на вечеринке по случаю открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2017». Фото
Ольга Бузова и Филипп Киркоров на вечеринке по случаю открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2017». Фото: КП/ Гусева Евгения

К Ольге Бузовой можно относиться по-разному. Но учитывать надо одно: она — человек и имеет право на счастье. Мы желаем телеведущей обрести в этом году свою любовь и стать по-настоящему счастливой!

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Свадьба, поцелуй с Митрофановым: редкие фото Ольги Бузовой, которые вы могли не видеть
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