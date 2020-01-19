Бузова испугала поклонников болезненной худобой

Сейчас исполнительница проводит время в теплом Таиланде. Компанию ей составил ее возлюбленный.

Певица Ольга Бузова тщательно следит за своей фигурой. Но судя по последнему фото в ее Instgram-аккаунте, она явно перестаралась.

На снимке артистка запечатлена на пляже в одном лишь черном бикини. Она сидит в соблазнительной позе, подняв вверх руки, от чего у звезды выпирают наружу ребра.

Поклонников это явление не на шутку испугало. Ведь, по их мнению, вид у Ольги болезненный.

«Афигеть ребра, накормите ее кто-нибудь», — написал обеспокоенный подписчик.

Другой фолловер, в свою очередь, подошел к чрезмерной худобе Ольги с юмором. Он предложил посчитать каждому, сколько ребер у Бузовой.