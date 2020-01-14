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«Я все устраиваю»: Бузова проговорилась, что оплачивает отдых с Манукяном именно она

Блогер при этом капризничает и критикует свою невесту.

«Я все устраиваю»: Бузова проговорилась, что оплачивает отдых с Манукяном именно она
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина КП.

Ольга Бузова – девушка не бедная, в рейтинге журнала Forbes самых успешных звезд России она занимает вторую строчку после Хабиба Нурмагометова. По подсчетам издания, певица и ведущая в год зарабатывает около 4,4 млн долларов, поэтому может себе позволить отдых в Куршевеле и Таиланде с бойфрендом.

О том, что платит за зимние каникулы именно Бузова, стали писать пользователи Сети, которые усомнились, что блогер Манукян способен потянуть такую роскошь. В настоящее время сладкая парочка загорает на Пхукете, арендовав элитную виллу с личным бассейном (впрочем, как и в Куршевеле, откуда они только что вернулись).

По данным КП, проживание здесь обходится не менее, чем в 100 тыс. рублей за ночь. В stories Instagram Бузова проговорилась, что отпуск со своим менее успешным бойфрендом оплачивает именно она.

На размещенном видео звезда уговаривает Даву пойти с ней обедать, тот довольно грубо отвечает ей, что ему уже надоело «вечно куда-то таскаться». «Я тут все устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит?» — сказала телеведущая. Также Ольга заметила, что именно она заказывает для них еду в номер.

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«Я все устраиваю»: Бузова проговорилась, что оплачивает отдых с Манукяном именно она
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