Звездные истории

Бутербродик за 2 тысячи и оливье с крабами: сколько денег звезды тратят в новогоднюю ночь

Лишь некоторые артисты - такие как Алла Борисовна и Максим Галкин, например, отказываются от корпоративов и в ночь на 1 января остаются дома, в кругу семьи.

Бутербродик за 2 тысячи и оливье с крабами: сколько денег звезды тратят в новогоднюю ночь
Звезды в новогоднюю ночь. Фото: Инстаграм

Большинство будут перемещаться с концертными номерами с площадки на площадку: такая ночь год кормит! Но праздник есть праздник: бокальчик шампанского уж опрокинут, хоть и на ходу. И закусят слегка, конечно. А по-настоящему гульнут позже, когда страна уже начнет опохмеляться. «Телепрограмма» подсчитала, во сколько обойдутся блюда звездного застолья.

Оливье: 3500 руб. на четверых

Черная икра на столе у Ольги Бузовой и в будни, и в праздники. Фото
Черная икра на столе у Ольги Бузовой и в будни, и в праздники. Фото: Инстаграм

Оливье на семью из четырех человек обойдется в 400 рублей. Но если 300 г вареной колбасы заменить на 300 г мяса фаланги камчатского краба, как советует Юлия Высоцкая, то его стоимость стремительно возрастет. Но разве 3100 руб. за горстку деликатеса — это деньги?

В остальном столы у знаменитостей ломятся от тех же блюд, что и у их поклонников. Разве что деликатесов тут побольше.

К шампанскому хороши устрицы (300 руб. за штуку: брать — так хоть пару дюжин), под водочку нет ничего лучше белужьей икры (18 тысяч руб. за 100 г: есть лучше без хлеба, просто ложечкой, но если хочется бутерброд, каждый почти за 2 тыс. получится).

И только настоящая суперзвезда может себе позволить быть самой собой. У Аллы Пугачевой на столе — селедка под шубой, рыба под маринадом, курица с овощами и карри, холодец, а под утро — пельмени и яичница.

Ресторан: 280 тыс. руб. за столик

Музыкант Сергей Шнуров. Фото
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: КП/Золото Олег

Сергея Шнурова наверняка накормят на собственном новогоднем концерте в питерской «Тинькофф Арене». Группировка «Ленинград» выйдет на сцену в Санкт-Петербурге в 23 часа 31 декабря и продолжит петь 1 января 2020-го.

Столик на четверых стоит 280 тыс. руб. — в стоимость входят развлекательная программа, закуски и шампанское. Группа у Шнурова большая — наедят на пару миллионов. Но все в порядке, деньги есть: концерт «Ленинграда» в Новый год стоит $300 тысяч (20,8 млн руб.).

Шампанское: от 3 — 5 тыс. руб. за бутылку

Вера Брежнева свой бокал с шампанским поднимет на заказниках. Фото
Вера Брежнева свой бокал с шампанским поднимет на заказниках. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Артисты обожают французское шампанское Moet&Chandon. Самое дешевое стоит около 3 тысяч. Так, Ольга Орлова напитком этой марки отмечает важные события в гримерке «Дома-2» с соведущими Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. Еще в ходу шампанское Louis Roederer — как говорят, особенно хорошо то, что за 15 тыс. за бутылочку.

Любовь Успенская с алкоголем завязала, но в Новый год запрет снимается: «31 декабря вечером выступаю, а после концерта едем домой. Как правило, Новый год наступает в пути. Везде гремят салюты, все полыхает, а я открываю шампанское и пью в автомобиле. Это такой кайф: пить шампанское прямо из горла!»

Деньги на шампанское они тратят большие — не то что простые россияне, а вот традиции у звезд вполне народные: «С боем курантов в полночь на салфетке пишем желания, сжигаем ее, пепел кидаем в шампанское и быстро выпиваем», — рассказывает Арина Шарапова.

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Арина ШараповаНовый год 2020Ольга БузоваСветлана Лобода
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Бутербродик за 2 тысячи и оливье с крабами: сколько денег звезды тратят в новогоднюю ночь
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