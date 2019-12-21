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«Коля, давай женись»: Успенская сосватала Баскову Елену Воробей

Певица уверена – артист и пародистка будут отличной парой в жизни.

«Коля, давай женись»: Успенская сосватала Баскову Елену Воробей
Любовь Успенская/Фото: https://www.instagram.com/p/B4SordclkBT/

Любовь Успенская сосватала Николая Баскова Елене Воробей. Недавно народный артист России опубликовал в личном микроблоге снимок со съемок новогоднего шоу. В кадре нарядный исполнитель пламенно обнимает облаченную в свадебное платье и фату пародистку. Зрителей Басков заинтриговал, раскрыв детали выпуска.

«В новогоднюю ночь на канале обсудим свадьбу Ксении Собчак, в образ которой перевоплотилась Лена Воробей», — акцентировал внимание он.

Любовь Успенская, мечтающая, чтобы Басков «обзавелся семьей», уверенно заявила в комментариях, что тому нужно всенепременно присмотреться к Елене.

«Коля, давай женись на Воробей. Будете очешуительная пара», — сказала она.

К обсуждению личной жизни Баскова подключился Игорь Крутой. Он буквально умолял Николая не думать об этом, потому что композитор «несет за него ответственность».

«Только не Воробей, Боже упаси!» — вторят Крутому подписчики.

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Тэги:

Басков личная жизньЕлена ВоробейЛюбовь УспенскаяНиколай Басков
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«Коля, давай женись»: Успенская сосватала Баскову Елену Воробей
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