Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган выступит в «Руки вверх баре»

15 ноября в легендарном «Руки вверх баре» Сергея Жукова состоится концерт экс-солистки группировки «Ленинград» Юлии Коган.

Выступая в составе популярной группы, Юлия заряжала своей энергетикой огромные стадионы. Покинув «Ленинград», певица отправилась в сольное плавание, но не утратила былую экспрессию.

Сегодня творчество Юлии Коган наполнено душевными балладами и юмористическими композициями. Своему дебютному альбому певица дала название, соответствующее самой исполнительнице, — «Огонь-баба».

В августе Юлия Коган впервые устроила в «Руки вверх баре» драйвовое музыкальное шоу, и уже 15 ноября она вновь поднимется на сцену бара, чтобы порадовать своих слушателей.

До встречи в «Руки вверх баре» в 20:00!

15 ноября (пятница)

«Руки вверх бар», Тверская, 22

Сбор гостей: 20.00

Вход: 1000 р.

http://rvbar.ru/afisha?product_id=378

+7 (499) 110-19-34