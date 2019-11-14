15 ноября в легендарном «Руки вверх баре» Сергея Жукова состоится концерт экс-солистки группировки «Ленинград» Юлии Коган.
Выступая в составе популярной группы, Юлия заряжала своей энергетикой огромные стадионы. Покинув «Ленинград», певица отправилась в сольное плавание, но не утратила былую экспрессию.
Сегодня творчество Юлии Коган наполнено душевными балладами и юмористическими композициями. Своему дебютному альбому певица дала название, соответствующее самой исполнительнице, — «Огонь-баба».
В августе Юлия Коган впервые устроила в «Руки вверх баре» драйвовое музыкальное шоу, и уже 15 ноября она вновь поднимется на сцену бара, чтобы порадовать своих слушателей.
До встречи в «Руки вверх баре» в 20:00!
15 ноября (пятница)
«Руки вверх бар», Тверская, 22
Сбор гостей: 20.00
Вход: 1000 р.
http://rvbar.ru/afisha?product_id=378
+7 (499) 110-19-34
Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган выступит в «Руки вверх баре»
Концерт зажигательной исполнительницы состоится 15 ноября.
15 ноября в легендарном «Руки вверх баре» Сергея Жукова состоится концерт экс-солистки группировки «Ленинград» Юлии Коган.