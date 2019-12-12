Звездные истории

Щенячья преданность: Меган Маркл призналась в любви к собакам

Герцогиня Сассекская хочет привлечь внимание к помощи животным.

Щенячья преданность: Меган Маркл призналась в любви к собакам
Меган Маркл с собакой. Фото: globallookpress

Меган Маркл известна своей благотворительной деятельностью, которой она начала заниматься ещё до родства с королевской семьей. Недавно мы писали, что герцогиня Сассекская даже задумала открыть свой собственный благотворительный фонд и собрать десятки миллионов долларов с помощью американских актеров и бизнесменов. Для этой честолюбивой цели жена принца Гарри даже привлекла известную голливудскую пиарщицу.

А на днях в Instagram-аккаунте SussexRoyal появилась фотография Меган, которая с обожанием смотрит на собаку. Из текста, оставленного под снимком, следует, что королевская пара решила привлечь внимание к помощи бездомным животным. Герцогиня побывала в благотворительном фонде Mayhew, покровительницей которого она стала в начале этого года.

«Фонд «Мэйхью» верит в особую связь между людьми и животными, поэтому их программа не просто фокусируется на спасении животных, а также участвует в реабилитации людей. Волонтеры с терапевтическими собаками посещаю дома престарелых, больницы, психиатрические учреждения и детские дома. Кроме того, фонд работает с центра помощи бездомным животными, помогая отлавливать, вакцинировать и кастрировать уличных собак и кошек», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Меган Маркл сама приютила собаку в январе 2019, будучи беременной сыном Арчи. И герцогиня очень гордится быть покровителем фонда «Mayhew» и призывает каждого присоединиться к столь важной работе.

Издание The Sun также отметило, что фанаты герцогини уверены, что Меган Маркл сама пишет посты в Instagram, опираясь на особенности написания некоторых слов и использование американизмов.

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Тэги:

бездомные животныеБлаготворительностьГерцог и герцогиня СассекскиеКоролевская семьяМеган МарклПринц Гарри
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Щенячья преданность: Меган Маркл призналась в любви к собакам
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