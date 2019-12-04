Королевские интриги: стало известно, где Меган Маркл и принц Гарри были в День благодарения

Герцог и герцогиня Сассекские взяли шестинедельный отпуск от королевских обязанностей и всё это время успешно скрываются от журналистов. Ранее СМИ сообщали, что пара улетела в Калифорнию, чтобы встретить День благодарения с матерью Меган Маркл, Дорией.

Однако из сообщения издания DailyMail следует, что королевская чета отметила праздник втроём вместе со своим семимесячным сыном Арчи, и было это не в Америке. Эту новость подтверждают фанаты Маркл, которые уверены, что их звёздная любимица находится в Канаде. Такой вывод поклонники сделали после появления на сайте следующей записи:

«Передаём поздравления с Днём благодарения от нашей семьи – всем вашим», — значится в сообщении, в конце которого стоит красный кленовый лист.

А вот Рождество королевская чета скорее всего встретит в Калифорнии. Это следует из официального заявления Букингемского дворца: «В этом году герцог и герцогиня Сассекские, которые провели два предыдущих Рождества в Сэндрингеме, встретят этот праздник с мамой герцогини — Дорией».