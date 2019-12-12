«Мне очень жалко её»: экс-жена принца Эндрю посочувствовала Меган Маркл

В свое время Сара Фергюсон сама сильно пострадала от назойливого внимания прессы.

Бывшая супруга принца Эндрю выразила сочувствие герцогине Сассекской, которая подверглась пристальному вниманию и обсуждению каждого своего общественного действия всей Британией. 60-летняя Сара Фергюсон вспомнила, как в течение своего 10-летнего брака каждый день ощущала давление прессы и общественности.

«Меган такая современная и потрясающая. Я понимаю, как ей тяжело. Я сама прошла через все это и мне отчаянно жаль видеть боль Меган», – рассказала Сара изданию Vogue Arabia, а также подчеркнула, что Маркл и до свадьбы с принцем Гарри была знаменитой и что ей есть чем гордиться.

К слову, Сара Фергюсон действительно натерпелась нападок со стороны журналистов. Её подозревали в изменах и регулярно публиковали двусмысленные фотографии. За время брака в семье герцога и герцогини Йоркских родилось двое детей – Беатрис и Евгения, которым сейчас 31 год и 29 лет соответственно.

Недавно Дэвид Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, также посочувствовал Меган Маркл и безумной жизни, которая обрушилась на нее после родства с королевской семьей.