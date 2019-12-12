ЗВЕЗДЫ

«Мне очень жалко её»: экс-жена принца Эндрю посочувствовала Меган Маркл

В свое время Сара Фергюсон сама сильно пострадала от назойливого внимания прессы.

«Мне очень жалко её»: экс-жена принца Эндрю посочувствовала Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Бывшая супруга принца Эндрю выразила сочувствие герцогине Сассекской, которая подверглась пристальному вниманию и обсуждению каждого своего общественного действия всей Британией. 60-летняя Сара Фергюсон вспомнила, как в течение своего 10-летнего брака каждый день ощущала давление прессы и общественности.

«Меган такая современная и потрясающая. Я понимаю, как ей тяжело. Я сама прошла через все это и мне отчаянно жаль видеть боль Меган», – рассказала Сара изданию Vogue Arabia, а также подчеркнула, что Маркл и до свадьбы с принцем Гарри была знаменитой и что ей есть чем гордиться.

К слову, Сара Фергюсон действительно натерпелась нападок со стороны журналистов. Её подозревали в изменах и регулярно публиковали двусмысленные фотографии. За время брака в семье герцога и герцогини Йоркских родилось двое детей – Беатрис и Евгения, которым сейчас 31 год и 29 лет соответственно.

Сара Фергюссон и принц Эндрю. Фото
Сара Фергюссон и принц Эндрю. Фото: Globallookpress

Недавно Дэвид Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, также посочувствовал Меган Маркл и безумной жизни, которая обрушилась на нее после родства с королевской семьей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостиСара ФергюсонСара Фергюссон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мне очень жалко её»: экс-жена принца Эндрю посочувствовала Меган Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: