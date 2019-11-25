Опрос: стоит ли людям предпенсионного возраста заводить детей?

В последнее время в отечественном шоу-бизнесе появилась мода на позднее родительство. Мы решили выяснить, как относятся к этому явлению наши читатели.

Знаменитостям, с их плотным графиком, гастролями и светской жизнью, частенько не удается найти времени для не менее важных вещей — заботы о близких, воспитания и даже рождения детей. Чего уж говорить, даже встретить достойного человека для того, чтобы этими детьми обзавестись, бывает не так-то просто.

К счастью, многим звездам удача все же улыбается и они становятся родителями даже в том возрасте, когда у многих их сверстников уже есть внуки.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, напомним, стала мамой двойняшек Гарри и Елизаветы Галкиных, когда самой ей было уже 64 года. Понятно, что выносить детей самостоятельно в таком возрасте уже непросто, а потому Алла Борисовна и ее супруг Максим воспользовались услугами суррогатной мамы.

Аналогичное «чудо» помогло стать родителями двух замечательных девчушек 79-летнему Эммануилу Виторгану и его 57-летней жене Ирине.

Как стало известно 25 ноября, глава Первого канала Константин Эрнст, у которого уже есть три дочки, в ближайшее время познает радость отцовства в четвертый раз. Его супруга Софья сейчас беременна.

Будущему отцу, кстати, сейчас 58 лет (до пенсии ему далеко, но и «мальчиком» Константина Львовича не назовешь), супруге — 31 год.

В обществе единого мнения по поводу позднего родительства, разумеется, не сложилось. Кто-то считает, что не стоит заводить детей слишком поздно, хотя бы потому, что пожилой родитель не сможет физически соответствовать потребностям своего ребенка, да и найти общий язык отцам и детям с такой огромной разницей в возрасте бывает нелегко.

Пожилых родителей люди и вовсе называют эгоистами, заявляя, что они решили «скрасить себе старость» детьми, но не думают при этом о том, как тяжело будет детям в юности лишиться мамы или папы.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что думают об этом наши читатели. Примите участие в опросе и поделитесь своим мнением. Вы — «ЗА» или «ПРОТИВ» позднего родительства?