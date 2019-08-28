79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

В семье Эммануила Виторгана большая радость и прибавление. Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

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«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька Кларочка!» — заявил артист.

Поклонники желают счастья всей семье и здоровья новорожденной и, конечно, поздравляют пару с важным и радостным событием. Между тем, журналисты предполагают, что Клару вынашивала суррогатная мама, ведь еще совсем недавно звездная пара уезжала отдыхать на море.

Напомним, в прошлом году, когда появилась на свет старшая дочь супругов Этель, Эммануил Виторган рассказывал, что ее вынашивала сама Ирина.