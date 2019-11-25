Ожидание чуда: у Константина и Софьи Эрнст скоро будет малыш

Софья и Константин Эрнст скоро в очередной раз станут родителями. Для генпродюсера Первого канала это будет четвертый наследник, для его жены – третий. В их браке уже есть двое дочерей: трехлетняя Эрика и двухгодовалая Кира.

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У Эрнста имеется еще одна наследница от Анны Силюнас, театрального критика, девушку зовут Александра. Ей 25 лет, и она живет в Нью-Йорке. Поэтому вполне логично, что в семье мечтают о мальчике.

Малыш должен появиться уже в ближайшее время, поскольку Софья уже на последних месяцах беременности. Весь прекрасный период ожидания чуда пара старательно хранила тайну, но сейчас решили открыться журналу Tatler. Такое поведение для Эрнстов типично, ведь даже имена своих дочерей супруги скрывали до последнего. Да и свадьбу они отметили тайно и очень тихо. На ней присутствовали только самые близкие люди четы.

Для Эрнста это единственный официальный брак. С Анной Силюнас и бизнесвумен Ларисой Синельщиковой он состоял в гражданских отношениях.