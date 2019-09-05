Лиза и Гарри Галкины подарили стоматологу корзину яблок

Похоже, что отпрыски Пугачевой и Галкина растут очень смелыми малышами. По крайней мере, если судить об их реакции на своего стоматолога. Они не только не боятся зубного врача, но буквально заваливают его подарками.

больше по теме Пугачева и Галкин отметились на дне рождения гражданского мужа Вайкуле Фотографии с торжества разместили фанаты Примадонны в Интернете.

Не так давно мы писали о том, как Гарри подарил доктору огромный букет роз. И вот новый презент – корзина с яблоками. Фотографию улыбающихся детей и их стоматолога разместили на фанатской страничке сына Пугачевой.

Любопытно, что многие фолловеры приняли лечащего врача детей за их маму.

«Суррогатная мама. Что тут непонятного», «Скорее всего, это их мама настоящая», «Мама?», «Как родная мать, похожи, особенно дочка», «Стоматолог, по-моему, донор яйцеклеток», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, как Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения гражданского мужа Лаймы Вайкуле. Андрею Латковскому исполнилось 68 лет, на свой праздник он пригласил около 70 друзей, включая звезд российской и латвийской эстрады.