Опрос: сможет ли Бузова выиграть «Евровидение»?

Во время своего концерта певица заявила о намерении исполнить англоязычную песню на международном конкурсе. Портал Teleprogramma.pro выясняет мнение читателей относительно шансов Ольги на победу.

Концерт Ольги Бузовой в столичном зале «Известия Hall» 14 ноября прошел при полном аншлаге: там собрались поклонники Ольги разных возрастов и звезды шоу-бизнеса, все хором подпевали исполнительнице и явно пребывали в полном восторге. Окрыленная поддержкой «своих людей», звезда после исполнения одной из песен сделала сенсационное признание: свою следующую песню на английском она хочет исполнить на конкурсе «Евровидение».

Позже Бузова пояснила, что поездка на конкурс — это всего лишь мечта и соответствующих предложений она пока не получала. Но надеется, тем не менее, их получить, и считает, что достойна этого, ведь к ней уже проявляли интерес зрители и в Европе, и в Америке.

Напомним, что на сегодняшний день из всех российских исполнителей только Дима Билан в 2008 году смог занять на «Евровидении» первое место и подарить нашей стране право провести конкурс у себя дома. Певец, которого поддерживали его продюсер Яна Рудковская, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон исполнили номер под песню Believe.

А как считаете вы, сможет ли Ольга Бузова повторить успех Билана, если ее отправят на «Евровидение»? Примите участие в нашем опросе и поделитесь своим мнением.