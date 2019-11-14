Ольга Бузова устроила на сцене откровенные танцы

Концерт Ольги Бузовой в зале «Известия HALL» стал, пожалуй, самым ярким в ее карьере. Певица призналась, что чуть не упала в обморок от обилия эмоций. Зал с готовностью подпевал каждому хиту. А сама Бузова не скудилась на сюрпризы. К примеру, объявила, что в зале ее сестра, которой тут же призналась в любви.

Еще одним неожиданным неожиданным шагом стал откровенный танец, который певица исполнила во время песни «Ты не мужчина, а вайфай».

Одетая в золотое боди, Ольга не стеснялась в движениях, исполняя парный танец со своим танцовщиком. Публика реагировала бурно, как и в отношении всех остальных номеров концерта.