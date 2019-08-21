Яна Рудковская призвала авторов комедии «Евровидение» быть аккуратными с юмором

Компания Netflix притупила к съемкам фильма «Евровидение». Режиссером картины об известном международном конкурсе стал Дэвид Добкин. По планам создателей, это будет комедия в стиле «Бората». Ее главными героями станут участники из Исландии, которые много раз выступали, но ни разу не побеждали в конкурсе.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская ждет выхода комедии на экран с опаской. По ее словам, она воспринимает «Евровидение» с особым трепетом. «Это не конкурс художественной самодеятельности, а настоящее соревнование, — заявила Рудковская порталу Teleprogramma.pro. — Все вовсе не так просто, как кажется со стороны». больше по теме Рудковская и Бледанс напутствовали Киркорова с Лазаревым перед «Евровидением-2019»В Тель-Авиве официально открылся главный музыкальный конкурс Европы.

Продюсер призналась, что ей самой трудно относиться с юмором к истории о Евровидении. Она также считает, что создатели комедии могут обидеть фанатов международного конкурса и поэтому им нужно быть аккуратными с шутками о нем. К тому же комедия, в принципе, не самый любимый жанр Рудковской, которая предпочитает более серьезное кино.