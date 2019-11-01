Как Пугачева познакомилась с Галкиным и как к Примадонне относятся Басков и Лепс

За жизнью Максима Галкина, Аллы Пугачевой и их детьми с любопытством наблюдает вся страна. Кто-то критикует эту пару, но ест и те люди, кто искренне восхищается их талантом и трепетными семейными отношениями.

Пугачева встретила Галкина, когда еще была в браке с Киркоровым. Забавно то, что познакомил влюбленных сам поп-король.

«Максим — очень интеллектуальный, начитанный, интересный человек, — рассказал Николай Басков. — Я помню эти годы, когда у них только начались отношения. Они познакомились на «Славянском Базаре». Максим пригласил Аллу на первый танец, и с этого все завертелось. Их Киркоров, кстати, познакомил тогда».

На тот момент Максима не смутила большая разница в возрасте. А ведь Примадонна, напомним, старше юмориста на 27 лет. Многие россияне на тот момент не верили в искренность чувств пары, но за долгие годы совместной жизни они доказали обратное.

«Некоторые люди говорят: «Да кем бы он был, если бы не Алла», — говорит Максим Галкин. — Но то, что, конечно, Алла привнесла в мою жизнь и большую популярность — это глупо отрицать. На момент знакомства с Аллой я собрал на свой концерт шесть тысяч человек, вел программу «Кто хочет стать миллионером?» и показывал суперрейтинги. Но это же дело такое — вдруг про меня бы все уже на следующий год забыли? А тут я встретил Пугачеву».

На песнях Аллы Пугачевой выросло не одно поколение, а ее хиты до сих пор звучат практически из каждого «утюга». Несмотря на то, что Примадонна несколько раз заявляла об уходе со сцены, точку она не ставит. На радость поклонников, Пугачева периодически возвращается.

«Страна любит Пугачеву за то, что она любит страну и людей, перед которыми работает, — говорит Григорий Лепс. — Это взаимосвязанные вещи: если артист выходит на сцену, обладая блестящими голосовыми данными, великолепной внешностью, но поет только для себя, то у него никогда ничего не получится. Артист должен петь для людей! Это основная его задача. И у Аллы Борисовны это получается как ни у кого!».

Подтверждает слова Григория Лепса и Кристина Орбакайте. Дочь Пугачевой вспоминает:

«Будучи ребенком, я часто просила маму остаться дома. Она же мне отвечала: «А как же люди? Все ждут меня. Они купили билеты, они хотят меня видеть, слышать мои песни…».

В этом году, напомним, Алла Борисовна отметила свое 70-летие. В честь юбилея Примадонна дала большой концерт в Кремлевском дворце, на котором собралось практически все высшее общество нашей страны и не только.

Несмотря на то, что звезда снизила творческие обороты, она продолжает оставаться популярной.

В субботу, 2 ноября, на «МУЗ-ТВ» выйдет документальный фильм о Примадонне «Максим Галкин. Моя Жена — Алла Пугачёва». Юморист решил приоткрыть кусочек домашней жизни Примадонны. Будете смотреть? Мы – обязательно!