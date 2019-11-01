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Отъезд Пугачевой в Минск вызвал ажиотаж среди журналистов

Примадонна выступит в столице Белоруссии 2 ноября.

Отъезд Пугачевой в Минск вызвал ажиотаж среди журналистов
Пугачева уехала в Минск на концерт/http://globallookpress.com/

На одной из фанатских страничек певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография, на котором можно увидеть, как Примадонна отправляется на свой концерт в столицу Белоруссии Минск. При этом звезду буквально облепили журналисты и не давали ей прохода. Надо сказать, что отъезд звезды в Белоруссию привел к небывалому ажиотажу среди представителей СМИ.

На снимке можно увидеть, как журналисты задают вопросы Примадонне, на которые она терпеливо отвечает. На звезде красивый черный плащ и шляпка.

Отметим, что на концерте Примадонны в Минске ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. Примадонна ранее признавалась, что очень волнуется. Последний раз она выходила на сцену в Кремлевском дворце, когда отмечала свое семидесятилетие.

Кстати, супруг Примадонны телеведущий Максим Галкин наверняка приедет на ее выступление в Минске. Дело в том, что у него сейчас идет гастрольный тур по городам России, но как раз на второе ноября концертов не запланировано.

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Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияМаксим ГалкинМинск
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Отъезд Пугачевой в Минск вызвал ажиотаж среди журналистов
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