«Наелись от пуза»: Пугачева и Юдашкин сорвали диету

Дружеские звездные посиделки – дело привычное. О множестве подобных встречах российские знаменитости рассказывают на своих страницах в социальной сети Instagram. В их числе и примадонна Алла Пугачева. Многие поклонники певицы могли в подробностях узнать о том, как артистка отдыхала летом в Прибалтике и веселилась в Лаймой Вайкуле.

А недавно Алла Борисовна поделилась со своими фанатами новой публикацией. На снимке артистка запечатлена с модельером Валентином Юдашкиным.

«Сегодня, с Валей Юдашкиным, плюнули на диету и наелись «От Пуза». Теперь светимся от счастья», — подписала певица.

Подписчики даже и не подумали критиковать звезд. Напротив, многие уверены, что пока все это в радость, отказываться не нужно.

«Светишься изнутри, счастливая. Классная фотография», — пишут фанаты.

Напомним, недавно Алла Пугачева записала для племянницы Розановой трогательное видео.