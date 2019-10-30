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«Наелись от пуза»: Пугачева и Юдашкин сорвали диету

Поклонники поддержали знаменитостей.

«Наелись от пуза»: Пугачева и Юдашкин сорвали диету
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Дружеские звездные посиделки – дело привычное. О множестве подобных встречах российские знаменитости рассказывают на своих страницах в социальной сети Instagram. В их числе и примадонна Алла Пугачева. Многие поклонники певицы могли в подробностях узнать о том, как артистка отдыхала летом в Прибалтике и веселилась в Лаймой Вайкуле.

А недавно Алла Борисовна поделилась со своими фанатами новой публикацией. На снимке артистка запечатлена с модельером Валентином Юдашкиным.

«Сегодня, с Валей Юдашкиным, плюнули на диету и наелись «От Пуза». Теперь светимся от счастья», — подписала певица.

Подписчики даже и не подумали критиковать звезд. Напротив, многие уверены, что пока все это в радость, отказываться не нужно.

«Светишься изнутри, счастливая. Классная фотография», — пишут фанаты.

Напомним, недавно Алла Пугачева записала для племянницы Розановой трогательное видео.

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«Наелись от пуза»: Пугачева и Юдашкин сорвали диету
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