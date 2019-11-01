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«Чуть не умираю от страха!»: Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Примадонна не выступала в столице Белоруссии больше 10 лет.

«Чуть не умираю от страха!»: Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Алла Пугачева приехала в Минск, где даст большой сольный концерт по случаю своего юбилея. Впервые, обросшее скандалами шоу задолго до презентации, было показано в Москве. В Минске певицу ждет аншлаг – все билеты были распроданы уже давно.

На вокзале 70-летнюю Примадонну, в компании директора Елены Чупраковой и водителя Игоря Польшикова, в поездку провожали фанаты и журналисты. На Алле Борисовне было длинное черное бархатное пальто и шляпка.

Журналисты первым делом спросили артистку, волнуется ли она перед выступлением.

«Я чуть не умираю от страха! — призналась на подходе к поезду певица.

Примечательно, что к своему вагону Алла Борисовна подходила пешком, а не на автомобиле. Один подобный инцидент довольно долго обсуждался в СМИ и социальных сетях.

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«Чуть не умираю от страха!»: Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
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