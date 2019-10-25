Звездные истории

«В трансе»: как дочка Шер стала мужчиной, а отчим Ким Кардашян — женщиной 

Джулия Ванг, победившая в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов», стала мужчиной и сменила имя, – теперь ее зовут Томас Винсор-Ньютон. Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить других, более знаменитых, трансгендеров в мировом шоу-бизнесе.

«В трансе»: как дочка Шер стала мужчиной, а отчим Ким Кардашян — женщиной 
Джулия Ванг. Фото: Кадр из "Битвы экстрасенсов"

Еще летом Джулия Ванг заявила, что в генетическом отношении считает себя мужчиной, а появлялась на шоу в образе женщины только потому, что такое решение приняли продюсеры. Джулию-Томаса называют трансгендером, но он сам себя таковым не считает, — по его мнению, у него синдром Морриса.

Томас Винсор-Ньютон. Фото
Томас Винсор-Ньютон. Фото: Инстаграм

Как пишет «Википедия», трансгендерность – это несовпадение гендерной (половой) идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом.

Проще говоря, некоторые люди считают, что им не повезло – они родились «не в своем теле». Современные технологии позволяют таким людям сменить пол. Для этого требуются не только большие деньги, но и особое мужество.

Джулия Ванг. Фото
Джулия Ванг. Фото: Инстаграм

Братья Ларри и Энди Вачовски – стали сестрами Ланой и Лилли

Лана Вачовски. Фото
Лана Вачовски. Фото: Инстаграм

Режиссеры Вачовски, снявшие культовый фильм «Матрица», удивили мир не только своим талантом. Старший из братьев, Ларри, в 2006 году принял решение стать женщиной. Тогда ему был 41 год. Сказал – сделал: вместо Ларри на свет появилась Лана.

Младший брат, Энди, раздумывал еще 10 лет, но в результате тоже сменил пол – теперь его зовут Лилли.

Лилли Вачовски. Фото
Лилли Вачовски. Фото: Инстаграм

А началось все еще в детстве. Ларри рассказывал, что рос замкнутым и необщительным ребенком, а вместо машинок предпочитал играть с куклами, иногда тайком примеряя платья своих сестер.

Став подростком и осознав свою «непохожесть», он собирался покончить с собой и даже написал предсмертную записку, но его спас случай.

В то время его очень поддерживал младший брат Энди. Они остались лучшими друзьями и сегодня.

Когда Ларри впервые предстал перед публикой в образе женщины с розовыми волосами и один из журналистов задал ему на пресс-конференции хамский вопрос, Энди мгновенно вскипел и пообещал разбить голову любому, кто посмеет обидеть его сестру.

Честити Боно, дочь Шер, — стала Чезом Боно, сыном Шер

Чез Боно. Фото
Чез Боно. Фото: Инстаграм

Похожая история произошла с единственной дочкой актрисы и певицы Шер. Честити Боно с раннего детства вела себя так, как подобает мальчикам, а не девочкам.

Когда пришло время полового созревания, Честити почувствовала влечение не к парням, а к девочкам. Она объявила об этом родителям, и те испытали шок.

Чез Боно. Фото
Чез Боно. Фото: Инстаграм

Дочку пытались «лечить». Ее то и дело укладывали в разные клиники и реабилитационные центры. Но к 18 годам Честити окончательно определилась со своей половой принадлежностью и совершила каминг-аут – публично объявила о своей нетрадиционной ориентации.

А в 2010 году 41-летняя Честити, пройдя через несколько сложных операций, превратилась в мужчину по имени Чез. Шер сумела понять своего взрослого ребенка и оправдать его для себя.

Сегодня Чез Боно – профессиональный правозащитник и журналист. Он издал книгу и выпустил документальный фильм о своей жизни.

Брюс Дженнер – стал Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер. Фото
Кейтлин Дженнер. Фото: Инстаграм

Это стало ударом для тысяч поклонников спортсмена-легкоатлета, накачанного мускулистого Брюса Дженнера, звезды популярного сериала «Семейство Кардашян».

Брюс, обладавший невероятно мужественной внешностью, отец шестерых детей, публично признался, что всегда мечтал стать женщиной.

Выяснилось, что Брюс нередко пользовался косметикой и тайком переодевался в женскую одежду, но при этом имел шестерых детей от трех жен.

Только с матерью Ким Кардашян, Крис, он прожил 23 года, — в этом браке родились Кендалл и Кайли Дженнер, ставшие популярными моделями.

Кейтлин Дженнер. Фото
Кейтлин Дженнер. Фото: Инстаграм

На операцию по коррекции пола Брюс решился в 65 лет. Новая личность – женщина по имени Кейтлин – получилась вполне симпатичной.

Только вот беда – ее по-прежнему привлекают женщины, а не мужчины! С личной жизнью – беда. Одиночество, говорят, заставляет Брюса-Кейтлин подумывать о возвращении в тело мужчины…

Андрей Пежич – стал красоткой-моделью Андреа

Андреа Пежич. Фото
Андреа Пежич. Фото: Инстаграм

Андрей Пежич провел детство в Боснии и Герцеговине, а в 9-летнем возрасте мать увезла его в Австралию. С детства Андрей увлекался прическами и нарядами, игнорируя футбол и приводя тем самым в бешенство собственного брата.

17-летний Андрей, впервые переступив порог модельного агентства, быстро стал звездой. Благодаря своей уникальной внешности (нежное личико, большие глаза, светлые локоны) он смог демонстрировать как мужские, так и женские наряды, — даже свадебное платье надевал!

Андреа Пежич. Фото
Андреа Пежич. Фото: Инстаграм

В 2014 году Андрей сменил пол и стал девушкой Андреа. О своей личной жизни Андреа предпочитает не распространяться, однако не так давно на пальце модели поклонники заметили «помолвочное» кольцо…

Как вы считаете, имеют ли право люди, которые чувствуют себя не в своем теле, сменить пол?

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Тэги:

Андрей ПежичДжулия ВангКейтлин ДженнертрансгендерЧез Боно
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«В трансе»: как дочка Шер стала мужчиной, а отчим Ким Кардашян — женщиной 
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