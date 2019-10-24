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Официально и окончательно: Джулия Ванг стала мужчиной по имени Томас

Недавно бывшая участница телешоу "Битва экстрасенсов" отказалась от магии, а ее внешность кардинально изменилась.

Официально и окончательно: Джулия Ванг стала мужчиной по имени Томас
Джулия Ванг. фото: кадр из передачи "Битва экстрасенсов"

Победительница пятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг запомнилась зрителям своей эффектной внешностью. Девушка имела длинные белые волосы, а также всегда подчеркивала свою красоту нарядами в готическом стиле и ярким макияжем. Но после окончания съемок в проекте она начала меняться. Ясновидящая сильно похудела, коротко подстригла волосы и отказалась от платьев в пользу костюмов.

Джулия сетовала, что в магазинах ее стали принимать за мужчину. При этом она понимала девушек, которые проявляли к ней интерес. Тогда ясновидящая заверила, что никогда не менялась. По ее словам, внешность ей изменили продюсеры шоу. «Мальчик из Освенцима никому не нужен», — отмечала она. А недавно Ванг завела новый аккаунт в соцсетях и назвалась мужским именем Томас. Более того, на новом снимке ясновидящая продемонстрировала свое обновленное тело.

В кадре позировала уже не девушка, а настоящий парень с накачанным прессом и торсом вместо груди. Бывшая Джулия объяснила, что не является трансгендером ( человеком сменившим пол. — Прим. ред.). Она заявила, что вовсе никогда не была женщиной, поэтому формулировки «смена пола» или «трансгендер» считает оскорбительными.

«Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. Дополнительный орган могу пришить, для симметрии, например, на лоб», — с иронией написала знаменитость.

Своим подписчикам Томас объяснил, что значит термин «интерсексуальность» в медицинском смысле. По его словам, операций не было, так как изначально он родился мужчиной. Также новоиспеченный парень отметил, что после рождения его пол был определен неверно. А в 15 лет ему ввели гель, поэтому у него появилась грудь, но это вещество буквально отравляло организм. Три года ушло на то, чтобы его выкачать с помощью 10 операций. «Осталась мужская грудь, которая изначально и была», — заверил экс-маг.

Фото: instagram.com/thomas__winsor/
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Джулия ВангПрограмма "Битва экстрасенсов"
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Официально и окончательно: Джулия Ванг стала мужчиной по имени Томас
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