В 20-летний юбилей «Матрица» выйдет в 4D-формате

Посмотреть легендарный фильм с Киану Ривзом теперь можно будет и в специальных очках.

Фильм, заставивший в далеком 99-м году задуматься нас о реальности мира, в этом году празднует сразу два юбилея. Ну, во-первых, прошло ровно 20 лет с момента выхода фантастического блокбастера на экраны. Во-вторых же, исполнитель главной роли Киану Ривз празднует свое 55-летие.

К этой дате компания «Маурис Филм» и преподнесет подарок для всех поклонников Нео. Картина впервые выйдет в современном 4D-формате, так что у фанатов появится возможность побывать по ту сторону «Матрицы» в буквальном смысле слова.

«14 октября картина вновь выходит в российский прокат, ровно двадцать лет спустя после исторического старта культового сай-фай экшена в России», — говорится в сообщении кинокомпании.

Любопытно и то, что в мировом прокате лента в свое время собрала 460 млн долларов.