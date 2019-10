Почему телепроектам Ким Кардашян подражают российские звезды

Портал Teleprogramma.pro вспомнил жизненный путь знаменитой представительницы семейства Кардашян и выяснил, кто из отечественных звезд пытается повторить успешные проекты Кимберли.

Модель, успешная бизнес-вумэн, звезда реалити-шоу, супруга Канье Уэста — все это она — Ким Кардашян. Когда 39 лет назад маленькая Кимберли появилась на свет, в семье никто не сомневался – эта девочка непременно станет звездой, а уж папа Роберт Кардашян и мама светская львица Крис Дженнер приложат к этому необходимые усилия. Хорошая наследственность и удачный старт сделали своё дело и скоро имя Ким Кардашян засияло на звездном небосводе.

Сегодня она успевает совмещать роль трижды мамы с успешной бизнес-леди. Мир видел купальники, сумки, женские наряды, крема для загара и ароматы, к созданию которых приложила руку супруга рэпера Канье Уэста.

Имел возможность рассмотреть и ее саму в деталях: в 2007 году она позировала обнаженной на обложке декабрьского номера Playboy, а в 2010 восковая фигура Ким появилась в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. А эту привилегию не так просто заслужить.

Блюдечком и не пахнет…

Но если вы думаете, что все в жизни далось Ким на блюдечке с голубой каемочкой, то это самое большое заблуждение. Пожалуй, она лучше многих знает, что популярность и банковские счета с неприличными цифрами ещё нужно заслужишь, причем порой цена слишком высока.

Например, в 2006 году весь мир имел возможность «насладиться» хоум-видео, главной героиней которого стала Ким Кардашян, а ее партнером R&B певец Рэй Джеей. Девушка хоть и отрицала, что на ролике именно она, но потом была вынуждена подать в суд, тем самым признав свое участие.

Ким признается, что ей до сих пор стыдно за этот скандал. Но это все дела минувших лет, сейчас же в жизни звезды не меньше забот: показы и красные дорожки, фотосессии и съемки. Одно только реалити-шоу «Семейство Кардашян» стартовало в 2007 году и пока продюсеры не собираются ставить точку в этой истории.

10 тысяч часов в кадре

12 лет, 240 серий по 42 минуты Ким и ее знаменитое семейство живет под прицелами телекамер. Они женятся, разводятся, рвут друг другу волосы, строят бизнес, переживают потери и радости.

Когда проект только стартовал, никто не мог предположить, что этот пропуск в мир гламура и шоу-бизнеса окажется столь интересным для аудитории. В 2010 году Ким заработала шесть миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-шоу. А год спустя Кардашян представила сингл под названием Jam (Turn It Up), записанный для нового сезона Kourtney and Kim Take New York. За что и была удостоена звания худшей певицей во вселенной реалити. Еще в ее коллекции наград значится «Золотая малина» за худшую женскую роль второго плана.

Так или иначе, но Ким не покидает топов новостных лент и не перестает представлять миру свои очередные бизнес-проекты, делающие ее еще богаче и знаменитее.

Made in Russia

Надо признать, что заокеанская дива — отличный пример для подражания и отщипнуть хоть чуточку «кардашяновской» популярности стремятся даже отечественные звезды. Кто, спросите вы? А мы уже знаем. Совсем скоро на телеканале ТВ-3 стартует семейное реалити-шоу «Охлобыстины».

Свою жизнь вне съемочной площадки решил показать многодетный отец Иван Охлобыстин. А так как жилплощадь с ним делят супруга Оксана и шестеро детей – Анфиса, Варвара, Евдокия, Василий, Иоанна и Савва — то и они будут вынуждены жить под камерами.

«Сразу уточню, мы пустили не везде. Всей стране не обязательно знать все, что мы делаем, потому что, как и все люди, мы не все делаем красиво», — предупреждает актер, чтобы досужий зритель не питал лишних иллюзий.

Скорее всего, в отечественном «Семействе Охлобыстиных» вряд ли станут менять пол и кидаться друг на друга с кулаками, зато это шоу точно можно будет смотреть всей семьей.

Еще свои силы в подобном жанре решила попробовать Ксения Собчак. Показывать свой быт светская львица не стала, а пригласила съемочную группу телеканала «Супер» домой к Яне Рудковской.

Скорее всего, именно это шоу будет больше походить на «Семейство Кардашян». И хоть Рудковская не так богата братьями и сестрами, как Ким, но и ей есть чем похвастаться. Проект получил название #ЯнаСупер и стартует осенью 2019-го.

Светская львица уже пообещала, что зритель узнает, как продюсер Димы Билана готовится к светским мероприятиям и что бывает после них, заглянет в спальню Рудковской, посчитает доходы шестилетнего сынишки-миллионера. И это только начало….

