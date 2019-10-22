«Просто больной!»: «внебрачный сын» Цискаридзе оказался истеричным студентом-троечником

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что в «сыновья» к Цискаридзе набивается истеричный поклонник Гогена Солнцева, с которым даже преподаватели в институте опасаются работать.

В последнее время у представителей российского шоу-бизнеса часто появляются невесть откуда взявшиеся дети. Будь то история Тимура Еремеева или якобы родственника Ивана Краско…

Зрители чаще всего душевно принимают такие истории и стараются поддержать звездных отпрысков. Но в случае с якобы внебрачным сыном Николая Цискаридзе что-то пошло не так, и этот парнишка поддержки народа не получил.

Напомним, мальчик по имени Тимур несколько дней назад объявил на своей странице в Instagram, что его биологическим отцом является знаменитый артист балета, педагог, бывший солист балета Большого театра Николай Цискаридзе.

Потом были жалобы на мать, якобы избившую Тимура, и рассказ о поездке в Санкт-Петербург, где юноша вроде бы пытался найти отца, но без «знакомств» у него ничего не вышло.

Но почему же Тимуру никто не верит? Почему его обвиняют в попытке прославиться за счет имени народного артиста РФ? Портал Teleprogramma.pro попытался разобраться в этой истории.

Кто такой Тимур Акперов

Согласно анкете парня на сайте, где оставляют свои анкеты актеры, его полное имя — Тимур Заур оглы Акперов, ему 19 лет.

С 29 июня 2018 года Тимур ведет страницу в Instagram, и на ней порой появляются фотографии с известными людьми, такими как Сосо Павлиашвили, Станислав Дужников, Прохор Шаляпин.

Судя по всему, особенно повлияла на парня встреча с шоуменом Гогеном Солнцевым, потому как после этого знаменательного события в своей жизни Тимур изменил форму бровей, начал активно использовать помаду, румяну, пытаться копировать выражение лица Гогена, которого в постах почему-то называл «любимым».

Он отрастил волосы, начал делать женские прически и описание профиля в соцсети сделал похожим на профиль своего «любимого».

«Ты больше на Гогена Солнцева похож», — обнаружив сходство, писали ему Instagram-пользователи уже после заявлений о родстве с Цискаридзе.

С Гогеном и прочими звездами наш герой встречался, работая на телевидении. Судя по некоторым снимкам, он был каким-то образом задействован в съемках программы «Открытый эфир» на канале «Звезда», но периодически забредал и на другие каналы.

Бывший преподаватель Акперова уверен, что актера из него не выйдет

В профиле «сына Цискаридзе» также указано, что он является студентом второго курса Московского гуманитарного университета (МосГУ) и учится на актерском факультете.

Мы решили проверить этот факт и попытались связаться с преподавателями вуза.

Пообщаться с порталом Teleprogramma.pro согласился актер Валентин Терехов. Он оставил работу в МосГУ этим летом, однако студента «заочки» Тимура Акперова, которому преподавал сценическую речь, всё же запомнил.

«Это просто больной человек. Действительно очень странный – инфантильный, манерный и малоинициативный. Тем не менее я и мой коллега решили, что делать нечего, надо как-то учить подростка. Но в последний раз у меня с ним возник конфликт. Сами представляете, что на заочном факультете нужно самостоятельно к чему-то готовиться. Если лекции идут максимум 12–15 часов в семестр, вы всё остальное время посвящаете подготовке. И когда я ему задал элементарный вопрос по поводу голосовых регистров, он вдруг закатил страшную истерику, обещал написать на меня докладную. Я говорю: «Иди и пиши». Так он действительно пошел к декану, написал на меня докладную – сочинение на полтора листа о том, что я его гноблю, бедненького, издеваюсь над ним и не даю учиться. Всё происходило на глазах у студенток с другого факультета, так что люди понимали, кто прав, а кто нет. Но это было в конце семестра. Он прибежал-таки на зачет, и я ему поставил тройку, потому как на более высокий балл он точно не тянул. Не хотелось даже видеть его после такого мусора, когда меня к декану вызывают и спрашивают об этой ситуации. А мы с коллегой сидим, глазами хлопаем, и думаем: «А как таких студентов вообще берут на актерский факультет?»

По словам Валентина, он никогда не замечал сходства между Акперовым и Цискаридзе. И предположить не мог, что парень выкинет нечто подобное.

«У него ведь фамилия азербайджанская, отчество тоже. Не думаю, что там есть что-то общее. Я тоже могу быть внебрачным сыном, к примеру, Стива Бушеми, Хавьера Бардема или еще какого-то знаменитого актера, с которыми у нас схожи черты лица. Но я же не ору об этом на всю страну и не иду на ток-шоу. Для меня это всё очень странно. Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с таким отношением к учебе. Тем не менее от коллеги я узнал, что Акперов и сейчас продолжает учиться — то ходит, то не ходит. То он весь больной и у него давление, то еще какие-то причины. В сочинении на имя декана он тоже писал, что у него аж давление поднимается, когда он приходит ко мне на занятия», — рассказал нам Терехов.

Чем закончится эта история и удастся ли студенту-троечнику доказать, что он сын Цискаридзе, станет ли он героем ток-шоу — мы узнаем в скором будущем. А пока парень лишь страдает из-за своих заявлений — 22 октября он сообщил, что был избит на улице неизвестными людьми.

А вы на чьей стороне в этой запутанной истории?