«Есть разговор»: Иван Краско хочет узнать, кто называет себя его «внебрачным сыном»

Директор актера в интервью Teleprogramma.pro признался, что Иван Иванович сильно переживает после того, как парень исчез сразу после звонка в его день рождения.

Народный артист РФ Иван Краско был официально женат четыре раза. Его последний брак со студенткой Натальей Шевель, которая была моложе его на 60 лет, продержался три года.

У артиста четверо детей от разных женщин. Дочери Галина и Юлия, а также 16-летний сын Иван и 15-летний Федор от отношений с художником по костюмам Натальей Вяль.

Но, как оказалось, у артиста может быть и еще один, уже взрослый сын. Накануне 89-летия Краско с ним связался по телефону мужчина и заявил, что он его наследник. Более того, уверил, что «артисту хватит одного взгляда на него, чтобы в этом убедиться».

Опешивший Иван Иванович позвал «сына» на праздник в Дом актера, однако парень больше с ним встреч не искал. Как оказалось, актер сильно переживает по этому поводу и хочет разыскать «самозванца», чтобы во всем разобраться.

«Иван Иванович поручил мне с ним связаться, так как говорит, что есть разговор. Как минимум он хочет во всем разобраться, — поведал корреспонденту Teleprogramma.pro представитель артиста, Вячеслав Смородинов. — Я видел номер телефона, c которого он звонил. И вот уже две недели подряд я пытаюсь с связаться с незнакомцем, однако слышу на том конце провода, что абонент недоступен. Мысли есть разные. Может, это чья-то злая шутка или прикол такой. Но Иван Иванович переживает, что с ним что-то стряслось».

больше по теме Иван Краско рассказал про дружбу с бывшей женой Актеру почти 90 лет, но он и не думает сбавлять обороты.

Смородинов добавил, что Краско обрадовался информации от звонившего, что «у него растет дочь, а Иван Иванович — дедушка прекрасной внучки».

«Когда тот сказал про внучку, то Краско расцвел, он всегда рад своим детям и внукам. И всем старается помогать. А у парня он надеется выведать, откуда он и как зовут его маму. Ведь когда мы с ним говорили и я спросил: «А так может быть?», тот Иван Иванович задумался , а потом ответил: «за 90 лет всякое могло случиться».

А вот внучке Иван Иванович обрадовался, так как мечтает о малышке, но уже не думает о собственном ребенке.

«Родить-то — это дело нехитрое, а мне еще парней своих поднимать надо», — говорит звезда кино о Федоре и Иване от брака с Натальей Вяль.

А вы верите в то, что у Ивана Краско может быть еще один родной ребенок?