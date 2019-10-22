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«Внебрачный сын» Цискаридзе умоляет отца признать ошибку молодости

Тимур Акперов не понимает, почему артист балета не признает с ним родство.

«Внебрачный сын» Цискаридзе умоляет отца признать ошибку молодости
У Цискаридзе нашелся внебрачный сын/http://globallookpress.com

«Внебрачный сын» артиста балета Николая Цискаридзе Тимур Акперов намерен доказать свое родство со звездой. На данный момент ему непонятна позиция предполагаемого отца, который не хочет его видеть.

Как сказал Тимур Акперов, за последнее время он искал много поводов поговорить с артистом балета, в частности, обращался к нему через соцсети. Реакции не последовало. Он не понимает, почему Цискаридзе не дает комментариев по этому поводу. При этом артист не сказал, что это ложь и провокация ради хайпа. Значит, как считает предполагаемый родственник звезды, все это правда.

Акперов добавил, что для Цискаридзе самым честным вариантом будет признать свои ошибки молодости. На данный момент он думает, что артист просто боится потерять уважение в глазах своих коллег.

«Внебрачный сын» Цискаридзе уже побывал в Санкт-Петербурге, но повстречаться с отцом ему не удалось. К сожалению, у молодого человека не сохранились результаты экспертизы теста ДНК. Иначе он бы уже давно доказал свое родство со звездой, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Николай ЦискаридзеСанкт-ПетербургТимур Акперов
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«Внебрачный сын» Цискаридзе умоляет отца признать ошибку молодости
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