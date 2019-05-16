Бывшая жена Ивана Краско 41-летняя Наталья Вяль объявила о своей беременности

Иван Краско в 2015 году женился на молодой студентке Наталье Шевель. Это событие наделало немало шума. Однако, как многие и прогнозировали, брак актера начал трещать по швам спустя три года. 88-летний артист развелся со своей избранницей, когда узнал о ее измене. Иван Иванович после нескольких месяцев раздумий вернулся к прежней супруге — 41-летней Наталье Вяль, от которой у него двое сыновей — Федор и Иван.

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Не так давно Краско охотно рассказывал, что планирует вновь попросить руки Натальи Вяль. Он заверял, что наконец-то сделал свой окончательный выбор. Впрочем, позже в студии одной телепередачи женщина заявила, что у нее есть другой мужчина и быть с Иваном Ивановичем она не намерена. На днях Шевель вызвала свою соперницу пройти проверку на детекторе лжи. Нынешняя возлюбленная Краско согласилась стать героиней передачи «На самом деле», но от проверки на полиграфе отказалась, так как заверила, что ждет ребенка. Первой в студии появилась Шевель.

«Я в шоке от происходящего. Я узнала такие вещи. Я хочу остановить Ивана Ивановича, чтобы он никогда не женился и не смотрел в сторону Натальи Николаевны, потому что она изменяет ему и у меня есть доказательства. Она приводит этого человека к нему в постель, к ним в дом, ласкается, а потом лезет к Ивану Ивановичу и сладкие песни льет в ухо», — заявила девушка.

Она подчеркнула, что Вяль разрушила ее семью и оставила ее ни с чем. Наталья Николаевна вступила в перепалку с последней женой артиста. Она заверила, что не забирала Краско, а он сам к ней пришел. «Я вас не разводила. Просто он увидел, с кем ему будет удобнее и комфортнее. Я надеюсь, что он больше не женится на мне. Он может говорить все что угодно. Я свободный человек», — высказалась женщина. Она не стала называть имя отца своего будущего ребенка. «Это моя частная жизнь», — уточнила Вяль.

После этого к обсуждениям в студии присоединился Александр Большаков. «Я готов подтвердить, что мы с Натальей Николаевной встречаемся. Я хочу, чтобы она бросила Ивана Ивановича и стала моей женой», — поделился мужчина. Он не смог сказать, является ли отцом будущего ребенка Вяль. Когда в эфире были показаны кадры, снятые скрытой камерой в квартире женщины, то зрители увидели, как она обнимается там с Александром. После этого Вяль призналась, что, скорее всего, папой ее ребенка является именно Большаков. «Я не уверена», — подчеркнула женщина, но отметила, что Иван Иванович точно не причастен к ее беременности.

Сам Краско тоже пришел в студию. «Меня удивляет, конечно. Мы десять лет вместе жили, и вдруг оказывается, что она меня никогда не любила. Значит, получается, было 10 лет обмана, терпения», — высказался актер. Он отметил, что квартира, где сейчас он живет с Вяль и своими детьми, была выдана ему Домом союза актеров. «Наташа, я могу подать в суд и отсудить эту квартиру», — отметил он. «Давайте поясним. Там три части, Ванина, Федина и третья часть была Иван Ивановича, а теперь она моя. Он переписал ее на меня, но прописан там», — ответила ему Вяль.

Проверку на детекторе лжи прошел возлюбленный женщины Александр. Оказалось, что Наталья Николаевна намерена выжить из квартиры Краско и приютила его на время только из жалости. Более того, эксперты выяснили, что мужчина знаком больше полугода с Шевель и по ее просьбе установил дома у артиста скрытую видеокамеру. В конце передачи Иван Иванович заявил, что его расстроили обе бывшие жены. Он заверил, что в суд из-за квартиры подавать не будет, так как найдет себе пристанище. Актер решил сосредоточить свое внимание на сыновьях.