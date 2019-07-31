Иван Краско назвал слабых в постели мужчин недоростками

Актер Иван Краско назвал недоростками тех мужчин, которые не могут доставить удовольствие женщине. По его мнению, секс приятен до тех пор, пока он возможен. Лично у него «ступор» наступил только в 80 лет. «А если у кого-то после 60-ти, то это не мужики, а недоростки какие-то», — нелестно выразился актер о слабых в постели мужчинах.

Также артист заметил, что искусственно стимулировать мужскую мощь ни в коем случае не стоит. Виагра, как он считает, даст временный положительный эффект, однако потом может просто подкосить человека. Сам он сказал, что использовал только сельдерей для поддержания «боевой формы».

При этом вечно молодой и активный Краско высказал теорию о том, что у каждого человека есть, так сказать, свой ресурс на сексуальные отношения. Ведь некоторые мужчины становятся импотентами и в 20, и в 30 лет. «А есть такие, как Чарли Чаплин и я», — с гордостью заявил популярный актер, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что Иван Краско не так давно рассказывал, что хотел уйти в монастырь, так как его достали все родственники. Впрочем, затем он передумал. Добавим, что за свою жизнь актер был не один раз женат. Несколько лет назад, к примеру, всех потрясла новость, что он взял в жены молодую студентку Наталью Шевель, которая годится ему даже не в дочери, а во внучки.