Самойленко крестил дочь в том же храме, где венчались Собчак и Богомолов

В июле Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом: у него с женой Натальи Громовой родилась долгожданная дочка, которую назвали Евой. А от предыдущих браков у актера есть три сына.

В эти выходные вся большая семья собралась на крещение малышки. Со стороны Александра были сестра, племянница, сын Степан с беременной женой (Александр скоро во второй раз станет дедушкой!), а со стороны Натальи родители, тетя и крестная мать. Крестной мамой малышки стали лучшая подруга Натальи – Евгения Дудина, а крестным отцом – друг семьи Андрей Духовный.

«Евочка очень мужественно перенесла всю церемонию, ни разу не заплакала, — рассказывает Наталья. – Когда ее опускали в святую водичку, мы все просто замерли, думали «Ну вот сейчас-то она точно расплачется!», у нас с Сашей у самих слезы выступили. Я ужасно волновалась, сто раз проверила воду, чтобы она не оказалась холодной. И вот батюшка окунает Еву первый раз – молчит, второй раз — молчит, третий раз начал лить водичку ей на головку – она чуть сжалась, и через секунду начала улыбаться! Мы просто выдохнули от счастья!».

Молодой отец тоже сильно переживал, хоть и виду старался не показывать. Александр признается, что к крещению они с Натальей готовились заранее, часто купали малышку, чтобы она полюбила воду.

«Батюшка Александр очень хвалил Еву, сказал, что она большая молодец, Божий ребеночек, — продолжает рассказ Наталья. – Посоветовал нам причащаться почаще, можно делать это хоть каждый день. Имя дочки по крещению дали в честь святой Евы праматери».

Обряд крещения прошел в Храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где когда-то венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. А 13 сентября в том же храме прошло венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Напомним, в загс молодожены прибыли на катафалке, а затем пересели в карету.