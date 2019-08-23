Александр Самойленко: «У нас появилось маленькое чудо, за которое я несу ответственность»

22 августа в большой прокат вышла комедия «Трудности выживания», где актер сыграл морского волка по имени Митрич. О своей роли и многом другом Александр рассказал порталу Teleprogramma.pro.

2019 год выдался необыкновенно урожайным для актера Александра Самойленко. Ему исполнилось 55 лет, на экраны вышли несколько крупных его работ, а самое главное — у них с женой Натальей Громовой родилась долгожданная дочь Ева.

— Как проходили съемки «Трудностей выживания», чем запомнились?

— Съемки проходили прошлым летом под Керчью. Съемочный период был достаточно непростым, потому что практически вся группа человек в 50 находилась на одном маленьком баркасе. Физически было сложно проводить там в тесноте по 12 часов рабочего дня. Но тем не менее, обстановка была веселая и позитивная, мы старались друг друга смешить, как никак комедия.

— Про своего героя что скажете?

— Я играю морского волка, который завтракает бутылкой водкой и может спать хоть на волне. Смешной, немножко андеграундный персонаж. Месяц я специально не брился для этой роли, чтобы выглядеть заросшим и неопрятным. Но при этом мой Митрич очень обаятельный, немножко сумасшедший и мистический персонаж.

— Снимаясь в комедии, как вы сами к этому жанру относитесь? Есть у вас любимая комедия?

— Не могу сказать, что этот жанр в числе моих любимых. Если уж комедия, то умная, не выношу глупых комедий. Люблю старые советские комедии, снятые Эльдаром Рязановым, Георгием Данелией. Хотя их комедиями в чистом виде сложно назвать, это скорее лирические комедии.

— А случись вам, как героям истории, попасть на необитаемый остров, как бы вы себя повели? Смогли бы построить хижину, добыть огонь, поймать дичь?

— Не дай бог попасть на такой остров! Никогда у меня не было таких желаний. Но если бы жизнь заставила, конечно, всему бы научился. Не могу назвать себя «рукастым» в бытовых обстоятельствах, тут я скорее беспомощен. Даже мебель по инструкции сам никогда не собирал, не увлекает меня этот процесс. Единственное, что я люблю собирать — Лего, часто на пару с младшим сыном Прохором. Правда, он сейчас уже подрос и ему это не так интересно, а я вот, наоборот, полюбил, покупаю разные сложные конструкторы и с удовольствием с ними вожусь. Но вот, например, мой дом полностью создан мной, не руками, правда, а головой — придумывал и разрабатывал.

— Какую одну вещь взяли бы с собой на остров, будь такая возможность?

— Мобильный телефон, чтобы вызвать спасение. Ну, или какие-то полезные вещи — нож, топор, хотя, не могу сказать, что умею ими хорошо пользоваться.

— Этот год для вас юбилейный — 55 исполнилось. Какими значимыми событиями он для вас отмечен?

— Я люблю свои дни рождения, хотя и думал, что с возрастом ощущение праздника уйдет. Слава богу, оно остается, и чем дольше оно будет со мной, тем дольше я для себя буду юн и прекрасен. Собрал на юбилей своих друзей, получился довольно симпатичный праздник, все потом еще несколько дней звонили и благодарили. А я получил удовольствие, от того, что друзьям и близким было хорошо. Ну, а самое главное событие — 10 июля у меня родилась долгожданная дочка Ева, моя сладкая девочка. Такой подарок мне сделал моя любимая Наташа. У нас появилось маленькое чудо, за которое я теперь несу сумасшедшую ответственность.

— Теперь у вас как в сказке — три сыночка и лапочка дочка. Скажите, тяжело снова было оказаться в роли молодого отца? Как справляетесь?

— В основном все заботы о малышке сейчас на Наталье, я тут скорее наблюдатель. Последний раз занимался младенцем десять лет назад, когда родился Прохор. Сейчас начал вспоминать позабытые навыки, все это очень волнительно и приятно. На самом деле, я все умею делать и ничего не боюсь, могу быстро дочку успокоить. Обратил внимание, что младенцы хорошо успокаиваются от мужской тональности. Песен я, правда, пока не пою, но разговариваю с дочкой постоянно, делаю разные пассы, которые ее успокаивают, она сразу замолкает, внимательно меня слушает. Евочке всего второй месяц, но она уже держит головку, понемножку узнает своих домашних, жизнь начинает привлекать ее все сильнее.

— Имя дочке вы придумали?

— Первым имя Ева предложил Наташин папа, мне сразу очень понравилось, запало в душу. Есть в этом имени какая-то сказочность, да и звучит хорошо — Ева Александровна. Внешне дочка больше похожа на маму, такая же кукляшная, как Наташа была в детстве, носик курносый.

— До этого вы только мальчишек воспитывали, как думаете, с девочкой будет сложнее, или легче?

— У меня есть внучка Алиса, поэтому, какое-то, пусть косвенное отношение к воспитание девочек я имею. Хоть мы и не так много общаемся. Но дочка, конечно, совсем другое, все мужчины говорят, что дочери — совсем другой, уникальный мир. Девочки очень любят пап и относятся к ним по-другому, у них всегда особо трогательная связь.

— У вас ведь еще одна премьера на носу — новый сезон сериала «Родители» стартует на канале «Супер» 26 августа. И вы с Марией Порошиной оба стали родителями в этом году. Давала она вам какие-то советы, как мать четырех дочерей?

— Маша вообще любит говорить о своих детях и делает это постоянно, долго и интересно, рассказывает интересные истории из их жизни. Ну, и советы какие-то тоже давала, конечно.

— В новом сезоне «Родителей» вы снова снимались вместе со своим средним сыном Сашей. Что скажете о его актерских талантах?

— Санька очень подрос, и внешне, и профессионально. Очень рад за него и стараюсь помогать, чем могу. Если в первом сезоне он снимался 16-летним мальчишкой, то спустя пять лет это уже взрослый мужчина, который отвечает за свою работу. Посмотрел две серии и считаю, что второй сезон получился более осмысленным и интересным, хотя, мне в себе постоянно что-то не нравится. Когда снимались «Папины дочки», мне казалось, что более постыдного занятия в моей жизни не было. Но по факту получилось вроде смешно…

— И люди их помнят и любят даже спустя много лет!

— Да вот только «Папины дочки» и помнят, что, конечно, немножко обидно. Хочется, чтобы вспоминали и по другим проектам. А тут, куда не придешь, все время кричат «Вон пошел папины дочки!». На сколько это приятно, на столько же, наверное, и неприятно…

— Получается, что Саша — пока единственный продолжатель актерской династии в семье?

— Почему, старший Степан тоже играет в кино. По своей основной деятельности он юрист, но в кино тоже снимается. В прошлом году в сериале у Саши Котта мы снимались вдвоем, и Степа играл меня в молодости. Главное, что ему это нравится. Только младший Прохор пока не думает о кино, он у нас футболист, серьезно этим занимается.

— Как Прохор принял сестричку, не ревнует?

— Сейчас же лето, и Прохор был на отдыхе, но все время спрашивал меня по телефону: как там Евочка? Только на днях впервые увидел сестренку лично, принес ей в подарок наряд, купленный на свои карманные деньги.