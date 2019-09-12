«Когда еще в церковь зайдешь в короне?»: Собчак объяснила, зачем ей венчание

Ксения Собчак и Константин Богомолов женятся 13 сентября. Кроме регистрации брака, молодые решили пройти обряд венчания в православном храме.
Журналист глянцевого издания Tatler поинтересовался, для чего Ксении Анатольевне необходимо таинство, ведь телезвезда, как и ее будущий муж, ведут вполне светский образ жизни. Ответ звезды «Дома-2» удивил многих.
«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне?» — сказала она.
По словам телеведущей, красивый обряд останется с ней надолго в качестве приятного воспоминания.
Напомним, ранее стало известно, какое платье Ксения выбрала для своей свадьбы. Это роскошный полупрозрачный наряд со шлейфом от израильского дизайнера Galia Lahav. Голову невеста украсит цветочным венком.