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«Когда еще в церковь зайдешь в короне?»: Собчак объяснила, зачем ей венчание

Светская львица решила пройти христианский обряд с Богомоловым.

«Когда еще в церковь зайдешь в короне?»: Собчак объяснила, зачем ей венчание
Ксения Собчак/globallookpress.com

Ксения Собчак и Константин Богомолов женятся 13 сентября. Кроме регистрации брака, молодые решили пройти обряд венчания в православном храме.

Журналист глянцевого издания Tatler поинтересовался, для чего Ксении Анатольевне необходимо таинство, ведь телезвезда, как и ее будущий муж, ведут вполне светский образ жизни. Ответ звезды «Дома-2» удивил многих.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне?» — сказала она.

По словам телеведущей, красивый обряд останется с ней надолго в качестве приятного воспоминания.

Напомним, ранее стало известно, какое платье Ксения выбрала для своей свадьбы. Это роскошный полупрозрачный наряд со шлейфом от израильского дизайнера Galia Lahav. Голову невеста украсит цветочным венком.

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«Когда еще в церковь зайдешь в короне?»: Собчак объяснила, зачем ей венчание
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