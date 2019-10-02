Звездные истории

Ивлеева, Ургант, Собчак и другие звезды на премии ТЭФИ 2019: онлайн-трансляция

Премия за достижения в области телевизионных искусств вручается в 34 номинациях. Зрители встречают каждого из финалистов аплодисментами на дорожке.

Ивлеева, Ургант, Собчак и другие звезды на премии ТЭФИ 2019: онлайн-трансляция
Церемония ТЭФИ-2019. Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro

Не каждое светское мероприятие собирает такое количество звезд в одном месте, как главная телевизионная премия года. Ради нее даже даже Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Иван Ургант, Владимир Машков, Ксения Собчак готовы пересмотреть собственные графики… И прибыть вовремя на красную дорожку.

ТЭФИ вручается в Москве в 23-й раз. И традиционно вызывает большой ажиотаж. Поклонники кино и ток-шоу с обеда занимали места у входа в Театр мюзикла на Пушкинской площади. А к 18 вечера, открытию церемонии, уже держали наготове включенные камеры мобильников и блокноты для автографов…

Достаточно взглянуть на списки номинантов этого года. За звание «Лучшего актера» поборются Владимир Машков, Александр Паль и звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов. Стать актрисой года есть все шансы у Анны Михалковой, Марии Мироновой и Яны Трояновой. Интересная борьба развернулась и среди ведущих прайм-шоу. За звание лучших поборются программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», «Сегодня вечером», которую ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин, а также AGENT SHOW с Настей Ивлеевой.

Ждем прихода и Федора Бондарчука с супругой Паулиной Андреевой. Режиссер номинирован как лучший «Интервьюер» за программу «Кино в деталях». Не пропустят церемонию и молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов. Ксения не только поздравит коллег, но и, конечно, не упустит возможности рассказать о собственном шоу, которым она заинтриговала, выложив видео из ванной… Тогда журналистка на камеру сказала: «Привет, Андрей! Мне сделали предложение, от которого я не могу отказаться». Конечно же, все решили, что речь идет о Малахове и его программе на телеканале «Россия», которой та намерена составить конкуренцию…

Церемония вручения наград начнется в 19 часов. А имена всех победителей мы узнаем уже в 21:30 вечера.

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Анастасия ИвлееваКонстантин БогомоловКсения СобчакПаулина АндрееваТЭФИ-2019Федор Бондарчук
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Ивлеева, Ургант, Собчак и другие звезды на премии ТЭФИ 2019: онлайн-трансляция
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