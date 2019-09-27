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Михалкова трогательно поздравила младшую сестру с 33-летием

Актриса заметила, что рождение младшей сестры стало для нее лучшим подарком родителей.

Михалкова трогательно поздравила младшую сестру с 33-летием
https://www.instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова не раз говорила, что сестра — самый близкий и родной для нее человек. На этот же раз актриса это в очередной раз озвучила, трогательно поздравив младшую с днем рождения…

Дочь Никиты Михалкова описала всю свою любовь к родственнице в одном коротком посте. А заодно проиллюстрировала его фотографией Нади в забавных ушах Микки-Мауса. Именно эта фотография, по мнению Анны, лучше всего продемонстрировала внутренний мир сестры.

«Ты человек без возраста, — написала Анна. — Ты в 6 лет могла быть старушкой и сейчас можешь быть маленькой девочкой».

Михалкова заметила, что в сестренке в ее 33 года уже есть мудрость, хулиганство и азарт.

«В этот день родители мне сделали самый большой подарок! С днём рождения, крошка», — добавила она. Напомним, ранее Михалкова замечала, что Надя  понимает ее с полуслова, а порой и вовсе читает ее мысли.

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Анна МихалковаНадя Михалкова
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Михалкова трогательно поздравила младшую сестру с 33-летием
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