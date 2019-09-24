КИНО

Бондарчук снимет сериал по сценарию Паулины Андреевой

Совсем недавно пара поженилась, а теперь на очереди — совместное творчество.

Бондарчук снимет сериал по сценарию Паулины Андреевой
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В прессе и социальных сетях до сих пор обсуждают громкую свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Сразу после церемонии пара отправилась в медовый месяц. Из-за этого Паулина даже решилась на перерыв в съемках фильма о Викторе Цое. Однако стало известно, что у ее мужа уже намечен новый проект. Причем, в нем приняла участие и его новоиспеченная супруга. 

Появилась информация, что Федор уже начал работу над новым проектом. Имеется в виду многосерийный фильм «Псих». Сценарий к нему написала Паулина Андреева. Еще несколько месяцев назад актриса начала изучать режиссуру и сценарное мастерство. По всей видимости, сериал станет ее первым масштабным проектом как автора. 

Паулина Андреева получает награду на "Кинотавре-2019"
Паулина Андреева получает награду на «Кинотавре-2019». Фото: Владимир Веленгурин/КП

До этого Паулина уже попробовала свои силы в нескольких короткометражках. Более того, фильм «Плачу с вами» принес ей награду на прошедшем «Кинотавре» — диплом «За точную цветопередачу черного». Картина снята на черно-белую пленку и рассказывает о профессиональном плакальщике на похоронах. 

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Бондарчук снимет сериал по сценарию Паулины Андреевой
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