Бондарчук снимет сериал по сценарию Паулины Андреевой

В прессе и социальных сетях до сих пор обсуждают громкую свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Сразу после церемонии пара отправилась в медовый месяц. Из-за этого Паулина даже решилась на перерыв в съемках фильма о Викторе Цое. Однако стало известно, что у ее мужа уже намечен новый проект. Причем, в нем приняла участие и его новоиспеченная супруга.

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Появилась информация, что Федор уже начал работу над новым проектом. Имеется в виду многосерийный фильм «Псих». Сценарий к нему написала Паулина Андреева. Еще несколько месяцев назад актриса начала изучать режиссуру и сценарное мастерство. По всей видимости, сериал станет ее первым масштабным проектом как автора.

До этого Паулина уже попробовала свои силы в нескольких короткометражках. Более того, фильм «Плачу с вами» принес ей награду на прошедшем «Кинотавре» — диплом «За точную цветопередачу черного». Картина снята на черно-белую пленку и рассказывает о профессиональном плакальщике на похоронах.