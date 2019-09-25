Звездные истории

«Наливаю себе водку!»: как Алибасов поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения

25 сентября – день рождения Лидии Федосеевой-Шукшиной. Имя актрисы в последнее время все чаще упоминается в связи с ее мужем – музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

«Наливаю себе водку!»: как Алибасов поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: КП/Стрижнова Людмила

Накануне праздничного дня корреспонденты портала Teleprogramma.pro дозвонились до звездной пары и поговорили и с Лидией Николаевной, и с Бари Каримовичем.

«Мы находимся в Финляндии»

Конечно, в первую очередь мы поинтересовались здоровьем актрисы и спросили Бари Алибасова, как он собирается поздравлять супругу, как вообще они планируют провести завтрашний день?

«Я буду поздравлять ее завтра с утра, сегодня ночью и завтра к вечеру, — сказал продюсер и добавил: — Мы сейчас находимся в Финляндии, в нашей квартире, и праздновать день рождения Лиды будем здесь. Удивительная погода, просто фантастическая, красота невероятная! Жить хочется».

Как чувствует себя Лидия Николаевна? – спросили мы Алибасова, и на этот вопрос нам ответила сама актриса:

«Хорошо. Спасибо большое за поздравление, я очень тронута вниманием».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Бари Алибасов уже начал отмечать день рождения жены

Бари Каримович уже преподнес жене букет и признался, что уже начал отмечать праздник:

«Стою перед букетом и наливаю себе в стакан водку! Букет необыкновенно красивый, в Москве таких не бывает, потому что здесь полевые цветы, лесные цветы, необычайно красиво».

На наш вопрос о том, как пара планирует провести завтрашний день, Алибасов ответил:

«Завтра мы пойдем в ресторан и отметим там день рождения. Если бы вы видели, какая здесь красота! Высочайшие березы и сосны! Запах стоит, необыкновенный лесной запах. Живая природа, озеро красивейшее. Вчера Лида поймала в озере две большие рыбешки, из которых мы уже одну съели, еще одна осталась… Так что у нас все необычайно красиво и сказочно».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в ноябре прошлого года. До этого они долго дружили, однако только спустя много лет после знакомства поняли, что не могут друг без друга жить. Похоже, два человека в солидном возрасте наконец-то нашли друг друга после множества неудачных и порой трагических попыток (Федосеева-Шукшина была прежде замужем четыре раза, для Алибасова этот брак стал шестым).

Мы от души поздравляем Лидию Николаевну с днем рождения и желаем, прежде всего, крепкого здоровья! Пусть близость людей, которые ее любят, станет для актрисы залогом долгой жизни.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-Шукшина
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«Наливаю себе водку!»: как Алибасов поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения
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