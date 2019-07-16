Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились меньше года назад. По словам продюсера, он и супруга очень близки, а их роман длился целых двадцать лет. Дочь актрисы Ольга Шукшина раскрыла детали отношений пары.
Как выяснилось в эфире нового выпуска шоу «Пусть говорят», квартира Алибасова, где он проживает сейчас, принадлежит ему лишь частично. Но теперь даже в случае, если он потеряет жилье, на улице Бари Каримович не останется. Жена готова протянуть ему руку помощи и даже изменила завещание, переписав на продюсера свою московскую квартиру.
«Завещание на Бари», – заявила Ольга Шукшина в беседе с Дмитрием Борисовым.
По словам дочери Федосеевой-Шукшиной, актриса и ее муж не живут постоянно вместе. Они видятся примерно два раза в неделю, шоумен и его помощники приезжают к артистке, привозят продукты и обязательный букет цветов.
«Маме тяжело вставать, но возможность пообщаться им дают. Это какой-то вид брака, может, гостевой», – говорит Ольга.
Присутствовавший в студии шоу Алибасов отметил, что вскоре Лидия Николаевна нанесет ему ответный визит и поживет с ним несколько дней.