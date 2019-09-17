Бари Алибасов нарушил запрет врачей и сорвался на шашлык

После отравления «Кротом» Бари Алибасов должен был соблюдать строгую диету — именно так порекомендовали ему врачи. Однако, судя по всему, продюсер группы «На-На» решил не ждать и сразу вернуться к привычному образу жизни.

Журналисты заметили Алибасова на вручении премии «Человек года». Алибасов с явным наслаждением поедал шашлык. Более того, он запивал мясо и другие закуски шампанским.

К слову, это уже не первый раз, когда продюсера «ловят» за нарушением предписания докторов. Тогда он сам выложил на своей странице в Instagram фото за столом, где лежат чебуреки. На замечания подписчиков Бари Каримович пожаловался, что ему все еще трудно принимать привычную пищу.