Бари Алибасов изъявил желание поступать в вуз

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что отец уже несколько раз спрашивал его о поступлении в вуз. Он словно забыл, что ему уже 72 года и грызть гранит науки в таком возрасте поздно. Признание Бари-Алибасов-младший сделал в эфире программы «Пусть говорят».

Сын продюсера также отметил, что его отец сейчас «путешествует во времени». У него есть определенные проблемы с мозгами, которые никак не могут встать на место. Кроме того, отец Бари Алибасова-младшего постоянно вспоминает свои встречи в Сочи с Лидией Федосеевой-Шукшиной, когда их роман только начинался. «Он будто вернулся в конфетно-букетный период и вновь переживает начало отношений с ней», — заявил Бари Алибасов-младший.

Сын продюсера уверен, что мозги отца обязательно встанут на место и помочь ему в этом должна его супруга актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Женщина сейчас не отходит от супруга и ухаживает за ним словно за маленьким ребенком. Ранее она говорила, что будет заботиться о муже до конца своих дней, потому что безумно его любит и ценит.

Бари Алибасов по ошибке выпил ядовитую жидкость «Крот». В итоге он оказался в больнице. В течение пяти дней продюсер группы «На-На» находился в искусственной коме. Прошел даже слух, что Бари Алибасов скончался. К счастью, это оказалось всего лишь журналистской уткой. В ближайшее время Алибасова увезут в Казахстан, где он продолжит восстановление под бдительным оком своей супруги.