Казаченко об отношениях с сыном Джигарханяна: «О знакомстве с родителями пока речь не заходит»

Здравствуйте, уважаемые читатели портала Teleprogramma.pro. Это лето было для меня ярким и незабываемым, хоть и погода совсем не радовала Москву. Но главное ведь то, что в в душе. Одно из самых запоминающихся событий — это наше со Степаном Джигарханяном путешествие в Дубай, в этот необычный город, возведенный в пустыне.

Мы поселились в самом дорогом отеле Дубая — «Парусе», причем на самом высоком этаже, откуда открывался потрясающий вид. Единственный минус, но только для меня — это очень жаркий климат. Степан сам из теплых краев — из Лас-Вегаса, построенного посреди пустыни Невады. И вообще, он — экстремал и путешественник, для него пожить где-нибудь в лесах Амазонки и полазать по скалам — привычное дело, поэтому высокие температуры он переносит отлично. А мне же хотелось просто полежать у прохладного бассейна…

Но, несмотря на жару, экскурсии не обошли нас стороной. Мы посетили поющие фонтаны — широко разрекламированное зрелище длится минут десять от силы. Конечно, были мы и в самом высоком здании мира — башне Бурдж-Халифа, высота которой составляет около 800 метров. Билеты, скажу я вам, туда недешевые, но это того стоит. Вид, открывающийся на город с самой высокой точки мира, потрясающий.

Также мы посетили искусственный остров «Пальма» и вечернюю набережную «Дубай Марина». В общем, мы провели потрясающие несколько дней в самом красивом месте мира!

Хочу сказать, что Степан — прекрасный человек, мужественный, смелый и чуткий. У него можно многому поучиться, в том числе спокойствию и сдержанности. Я пытаюсь меняться рядом с ним! Пока мы с ним не задумываемся о далеком будущем, живем, можно сказать, одним днем и наслаждаемся моментом. Но, если все будет хорошо в наших отношениях, я обязательно познакомлю его с сыном Филиппом.

У меня часто спрашивают, перееду ли я в Америку к Степану. Но пока рано говорить об этом. Наши отношения еще на начальной стадии. Даже о знакомстве с родителями пока речь не заходит, не то что о переезде. Поживем — увидим! Пожелайте нам просто удачи…