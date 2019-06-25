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Приемный сын Джигарханяна начал встречаться с бывшей женой Казаченко

Ольга и Степан познакомились на одном из телешоу.

Приемный сын Джигарханяна начал встречаться с бывшей женой Казаченко
Степан Джигарханян и Ольга Казаченко. Фото: Instagram@olga__kazachenko

Экс-супруга звезды девяностых Вадима Казаченко начала встречаться с единственным сыном Армена Джигарханяна. Ольга Казаченко поделилась в Instagram фотографией, на которой проводит время в компании пасынка актера, Степана Джигарханяна.

По словам Ольги, с мужчиной она знакома уже довольно давно. Молодые люди встретились на одном из телешоу, а потом начали общаться в интернете.

«Недавно Степа прилетел из Америки на пару дней и пригласил меня в ресторан. Там мы чудесно провели время», – поделилась с «КП» Ольга Казаченко.

Снимок вызвал бурное обсуждение в блоге девушки. Многие подписчики странички заявили, что Степан будет для нее отличной парой. «Оля! Это судьба!», «Почему бы и нет! Симпатичная пара!» – прокомментировали пост фолловеры.

Степан вернулся из Америки в Россию, чтобы встретиться с мамой, актрисой Татьяной Власовой, а также помириться и поговорить с отцом. Известно, что Армен Борисович не общался с приемным сыном почти двадцать лет.

После громкого развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Джигарханян предпочел уйти в тень. Как сообщал портал teleprogramma.pro, сейчас он ведет закрытый образ жизни и редко появляется на телевидении. Поклонники даже начали беспокоиться, все ли хорошо у народного артиста. Чтобы их успокоить, давний друг мэтра опубликовал в соцсети его свежую фотографию. В кадре Джигарханян выглядит заметно посвежевшим.

«У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми», – успокоил поклонников Артур Согомонян.

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Тэги:

Вадим КазаченкоОльга КазаченкоСтепан Джигарханян

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Приемный сын Джигарханяна начал встречаться с бывшей женой Казаченко
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