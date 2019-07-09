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Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел

Наследник легендарного артиста навестил отца.

Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел
Армену Джигарханяну уже 83 года. Фото: globallookpress.com

Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца. Как рассказал Степан Джигарханян, за последнее время актер постарел.

Конечно, главная причина того, что 83-летний мэтр заметно сдал – возраст. Когда пасынок вошел в комнату Армена Борисовича, он увидел кресло-каталку, в которой отцу пришлось передвигаться какое-то время. Этот предмет появился в квартире артиста несколько месяцев назад, после того, как он случайно увидел очередное ток-шоу с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

«У отца начался неприятный процесс. И именно тогда эта штука появилась в квартире», – сообщил сын Джигарханяна.

К счастью, сейчас артисту стало лучше. Он оправился от пережитых в связи со скандальным разводом потрясений, вновь стал ясно мыслить и не путаться в разговорах, начал шутить, как и прежде. Не нужна ему больше и каталка.

«83 года – это не 80 и тем более не 60. Конечно, никто не молодеет. Но за последние полгода ему удалось повернуть время вспять. Прежний Армен Борисович!» – цитирует Степана «Собеседник».

Напомним, недавно сына Джигарханяна видели в компании экс-супруги Вадима Казаченко. Пара познакомилась на одном из телешоу, начала общаться, после чего пасынок актера пригласил девушку в ресторан, писал портал teleprogramma.pro.

Степан Джигарханян и Ольга Казаченко. Фото: Instagram@olga__kazachenko
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Тэги:

актерАрмен ДжигарханянздоровьеСтепан Джигарханян

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Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел
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