Казаченко о сыне Джигарханяна: «Симпатия есть, а вам какое дело?»

Бывшая жена певца рассказала, что связь со Степаном навлекла на нее гнев Виталины Цымбалюк-Романовской.

Бывшая жена популярного некогда певца Вадима Казаченко Ольга на днях дала всем повод заподозрить, что она решила заняться своей личной жизнью и уже нашла достойную замену экс-супругу. Разговоры об этом появились после того, как девушка опубликовала в Instagram совместное фото со Степаном Джигарханяном — пасынком актера Армена Джигарханяна.

53-летний Степан — профессиональный игрок в покер, путешественник и весьма привлекательный мужчина. Несмотря на разницу в возрасте, составляющую почти два десятка лет, он быстро нашел общий язык с Ольгой Казаченко, с которой они познакомились на телешоу.

Но что же происходит между ними? Неужели это роман? Как это возможно сейчас, когда Степан постоянно живет в Лас-Вегасе, а Ольга — в Москве. Кроме того, в настоящее время она сосредоточена на заботе о маленьком сыне Филиппе — мальчику всего лишь два года, и мать не может оставлять его надолго.

Чтобы развеять слухи и предположения, Ольга Казаченко рассказала порталу Teleprogramma.pro о своих отношениях с Джигарханяном-младшим.

«Не надо класть нас в одну постель»

По мнению нашей героини, комментаторы в Интернете слишком много внимания уделяют личной жизни звезд, хотя это их, в общем-то, не касается:

—Мой Direct просто разорвался от сообщений после публикации нашего совместного снимка со Степаном. Хотела бы чуть разрядить обстановку. На самом деле мы знакомы довольно давно, еще со времен их совместного с Виталиной (Цымбалюк-Романовской. — Прим. ред.) ток-шоу, мы тогда несколько раз встречались во время съемок, и у нас в целом сразу сложилось теплое дружеское общение. С тех пор мы часто созваниваемся, общаемся по Skype, даже несколько раз выходили в прямой эфир в соцсетях вместе.

Когда он приехал в Москву, мы с удовольствием встретились и провели прекрасный вечер в красивом месте. Какая-то симпатия, возможно, и присутствует, а почему нет? Мы тоже живые люди! В любом случае, мы не обязаны об этом ни перед кем отчитываться.

Только не надо с нас сразу сдирать одежду и класть в одну постель, как это принято делать у охочих до дешевых сенсаций массмедиа и тысяч зрителей, жаждущих «клубнички»… Современному обществу, к сожалению, невдомек, что двое находящихся в медийном пространстве людей могут, например, просто общаться. Это печально.

Instagram-комментаторы заявляют, что Степан ей не пара

Степан Джигарханян и Ольга Казаченко, как отметили под фото на ее странице многие читатели, неплохо смотрятся вместе. Другие, впрочем, такой вариант для молодой матери посчитали совсем неподходящим. «Очень похож на Казаченко. Вы достойны лучшего», — пишут одни. Другие и вовсе называют Степана «неудачником», «игроманом» и советуют держаться от него подальше.

— Сколько негатива полилось после наших совместных фото, хейтеры как ждали этого, уж насколько я привыкшая за почти три года к негативной людской реакции, но тут просто волна какая-то, мы со Степаном чуть в шоке, конечно, — сообщила нам Ольга.

Девушка также заявила, что тема взволновала и ее бывшего супруга Вадима Казаченко. Он вновь пытается избежать упоминания его имени в прессе, как делал это в истории, касающейся его сына.

— Мой бывший муж названивает журналистам с требованием убрать его фамилию из статей на эту тему, чуть ли не угрожает опять Не понимаю, зачем ему этот позор, его ведь никто не трогает, его жизнь не обсуждают, к нему отношения это не имеет, вот зачем ему названивать журналистам?

Ире звонят журналисты с вопросами (Ирина Аманти — нынешняя жена Вадима Казаченко. — Прим. ред.), что, кстати, мне неудивительно, ведь она столько рассказывала СМИ подробностей моей личной жизни, в том числе, и с Вадимом за эти годы, что они ей, наверное, за комментарием раньше, чем Вадиму, позвонили. Ну и их можно понять: они так яро участвуют в моей жизни, обсуждают ее самые скабрезные подробности на всю страну. Чему теперь удивляться.

Но люди и хорошее, конечно, пишут: и что пара красивая, и счастья желают! В общем спасибо всем нашим доброжелателям и хейтерам, что уделяете нам столько внимания! А что дальше — покажет время!