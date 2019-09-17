Бондарчук попросил охрану на свадьбе скрывать гостей и подарки

Таким образом дежурящие у входа в Юсуповский дворец фотографы не увидели даже упаковок от презентованных вещей.

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой рискует быть еще более загадочной нежели праздник Собчак и Богомолова. Ведь если режиссер и журналистка показали все «от и до» поклонникам и журналистам, то Бондарчук, напротив, настаивал на атмосфере строжайшей секретности.

Как стало известно, ведущий «Кино в деталях» попросил охранников закрывать от посторонних глаз гостей и даже подарки.

Таким образом дежурящие у входа в Юсуповский дворец фотографы не увидели даже этикеток на коробках.

Говорят, что и делать фото с видео на празднике гостям строго настрого запретили. Запрет нарушила лишь Ксения Собчак, выложив фото в роскошном платье с подписью: «Ну что, Питер! Пошумим?»

Любопытно, что неизвестно наверняка и место вечернего банкета. Ведь жених запутал абсолютно всех: он не только для начала попросил разгружать коробки с алкоголем и едой у особняка Беггровых, а после пригласил всех в Юсуповский дворец, но и собрав всех гостей в одном месте, увез приглашенных на автобусах в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что ведущим вечера стал Игорь Верник, а вот саундтреком к танцу новобрачных стала песня «Хлопья летят наверх» Федука.