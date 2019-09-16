Мария Погребняк объяснила, как удержать мужа

Жена форварда команды «Урал» Павла Погребняка поделилась со своими подписчицами советами о том, как сохранить к себе интерес мужа. На своей странице в Instagram она рассказала собственную историю.

По словам Погребняк, у нее была возможность заниматься исключительно домом и детьми. Однако хорошие внешние данные, как она заметила, не сохранят интерес супруга к жене. Для того, чтобы сделать брак крепче, по мнению Марии, необходимо «прокачивать мозг».

Девушка сравнила супругу с красивым белым дорогим диваном. Как она заметила, предмет мебели радует глаз только вначале, а впоследствии интерес к нему пропадает. Она объяснила метафору, подчеркнув, что «не хотела становиться тем самым диваном». Она призналась, что для того, чтобы оставаться интересной, она занимается повышением уровня знаний с помощью интернета или приглашает домой преподавателей.