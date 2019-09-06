Сериалы Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу 
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Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу 

Лика Брагина

Об этом актриса рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro на премьере сериала «Влечение», который представил главный герой проекта – испанский актер Марио Касас.

В Москву звезда дилогии «Три метра над уровнем неба» прилетел накануне премьеры в сопровождении родной сестры Шейлы, с которой они очень дружны. Утром актер позировал фотографам на фотоколле с красивым видом на Красную площадь, а вечером представил сериал зрителям в кинотеатре «Москва». В какой-то момент на красной дорожке рядом с Марио Касасом оказалась звездная гостья вечера — актриса Катерина Шпица. Испанский актер игриво улыбнулся русской красавице и протянул руку для знакомства. 

Актер Марио Касас. Фото: Teleprogramma.pro/Лика Брагина
Актер Марио Касас. Фото: Teleprogramma.pro/Лика Брагина

«До сегодняшнего дня я была знакома с творчеством этого актера очень поверхностно, — поделилась с нами Катерина.-  Стыд и позор, но даже «Три метра над уровнем неба» прошли мимо меня. Но теперь я посмотрю их точно! Кстати, мой сын Герман пошел в первый класс учиться в русско-испанскую школу. И я вот даже подумала сейчас, может это неспроста, а знак какой-то? (Смеется) Хотя, школа 1252 государственная, имени Сервантеса. Я очень довольна и школой, и первой учительницей и родительским чатом, в котором нет ни одного неадекватного человека, все очень дружелюбно и организованно. Пока нашим первоклашкам не ставят оценки и не дают домашних заданий, у них система плавного входа в обучающий процесс». 

Катерина Шпица и Марио Касас. Фото
Катерина Шпица и Марио Касас. Фото: Teleprogramma.pro/Лика Брагина

Перед началом фильма герой вечера поприветствовал гостей премьеры на русском языке «Привет! Спасибо вам!» и сказал, что он горд и счастлив такому невероятно теплому приему. Стоит заметить, что прием был таким же горячим, как и сам фильм. Герой Касаса все вечера проводит в закрытом клубе, посетители которого скрывают лица под масками. Уже в первой серии зрители увидят Марио в объятиях сразу нескольких девушек.  

Актер Марио Касас. Фото
Актер Марио Касас. Фото: Teleprogramma.pro/Лика Брагина

«Мой герой Марко пережил в детстве очень глубокую травму, и потому долгое время он вообще не знал, что такое любовь, — рассказал нам Марио о трагедии своего героя. — Но постепенно, с развитием сюжета, он обретает себя настоящего и начинает понимать, что такое любовь девушки, любовь брата. Наш фильм — история эволюции человека, который познает самое прекрасное чувство на земле».  

Кстати, брата Марко в сериале играет родной брат Марио — 20-летний Оскар Касас. Это первая совместная работа братьев в кино.  

Восьмисерийный сериал «Влечение» скоро выйдет на новом онлайн-сервисе more.tv.

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Катерина ШпицаМарио Касаспремьера сериала

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Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу 
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